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Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Киев  •  УНН

 • 20752 просмотра

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Законопроект №13007 Гетманцева о ФГВФЛ нарушает права вкладчиков и ограничивает доступ к публичной информации. Документ может лишить вкладчиков возможности судебной защиты при ликвидации банков.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования» (№13007) авторства председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, нарушает законодательство в сфере защиты прав вкладчиков и доступа к публичной информации, пишет УНН.

Без права на собственность и возможности судебного обжалования

В пояснительной записке к законопроекту Гетманцев утверждает, что документ разработан с целью минимизации рисков от возможных потрясений, вызванных особыми условиями функционирования экономики Украины в период действия военного положения в Украине, обеспечения устойчивости и надежности банковской системы Украины путем совершенствования нормативно-правовых рамок для эффективного реагирования на случаи неплатежеспособности банков, минимизируя риски возможных панических настроений в обществе.

Кроме того, по его словам, законопроект направлен на повышение уровня защиты вкладчиков, кредиторов банков, совершенствование процессов вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков, а также на внедрение современных международных практик, направленных на обеспечение устойчивости финансовой системы Украины.

Однако, при детальном изучении документа становится понятно, что принятие этого законопроекта может наоборот стать сильным ударом по экономической стабильности в стране. Прикрываясь требованиями Международного валютного фонда (МВФ), Гетманцев пытается пролоббировать значительное расширение полномочий Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и сделать его полностью «ручным». Его законодательная инициатива содержит противоречащие Конституции Украины нормы, которые не только ограничивают права вкладчиков, но и создают потенциальные коррупционные схемы для управления активами ликвидируемых банков.

Документ среди прочего фактически лишает вкладчиков, акционеров и кредиторов права собственности, а также делает невозможным их обращение в суд с обжалованием действий ФГВФЛ при ликвидации банка, что нарушает Конституцию Украины. 

Потеря доверия к институту гарантирования вкладов может привести к массовому оттоку депозитов, что негативно повлияет на экономику в целом. Кроме того, такие изменения в банковском секторе будут отпугивать инвесторов, что значительно ухудшит инвестиционный климат в стране.

Лишение вкладчиков защиты в случае ликвидации банка

Кроме нарушения норм Конституции Украины законопроект Гетманцева противоречит также Закону Украины «О защите прав потребителей». Согласно этому закону, государство гарантирует потребителям защиту их прав и интересов при заключении договоров, а также в процессе выполнения обязательств. Потребитель также имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации об услуге и условиях ее выполнения. А органы государственной власти не могут принимать решения, ухудшающие положение потребителей по сравнению с действующим законодательством.

Законодательная инициатива Гетманцева предлагает существенное ограничение права вкладчиков и кредиторов в случае ликвидации банка на эффективную защиту собственных средств. Если банк ликвидируется, вкладчики не смогут обжаловать решение ФГВФЛ и добиваться справедливой выплаты компенсаций.

В случае принятия законопроекта, ликвидационные процедуры будут осуществляться Фондом гарантирования вкладов физлиц без достаточной прозрачности, что создает условия для злоупотреблений и непрозрачного распределения активов. Не исключено, что будут ситуации, когда ликвидируемый банк переводит активы третьим лицам, не погашая обязательства перед вкладчиками.

Законодательные изменения в законодательство о деятельности ФГВФЛ, которые предлагает Гетманцев, приведут в конечном счете к неопределенности и рискам задержек выплат вкладчикам, акционерам и кредиторам банка, находящегося в процессе ликвидации. Кроме того, вкладчики не смогут получать четкую информацию о сроках, условиях и механизме возврата их средств.

Также возможно размывание сроков гарантийных выплат через бюрократические механизмы, что затянет на годы процесс возврата денег.

Если этот законопроект будет принят парламентом, тысячи вкладчиков могут столкнуться с проблемами при возврате своих средств, а государство получит инструмент для неконтролируемого перераспределения активов ликвидируемых банков.

 Ограничение доступа к публичной информации

Еще один закон, который предлагает в своей инициативе нарушить Гетманцев - «О доступе к публичной информации». Он гарантирует, что каждый имеет право на доступ к публичной информации, которая находится во владении субъектов властных полномочий. Государственные органы обязаны обеспечивать открытость, прозрачность и доступность информации о своей деятельности. А ограничение доступа к информации допускается только на законных основаниях и не может использоваться для сокрытия информации о нарушении прав человека.

Однако законопроект авторства Гетманцева ограничивает доступ к информации о передаче активов банков, ведь позволяет ФГВФЛ и НБУ ограничивать доступ к информации о ликвидационных процессах банков.

Отсутствие открытой информации об управлении активами ликвидируемого банка затрудняет общественный контроль. Это может способствовать злоупотреблениям и манипуляциям при распределении активов.

Работа Фонда гарантирования вкладов физлиц станет непрозрачной, а граждане не будут иметь возможности получить информацию об использовании своих средств и не смогут вовремя реагировать на возможные нарушения. Кроме того, судебные процессы относительно неправомерных действий ФГВФЛ будут затруднены из-за дефицита информации.

Это все порождает колоссальные коррупционные риски в процессе ликвидации банков. В конечном счете это приведет к снижению доверия к финансовой системе и государственным институтам как со стороны украинцев, так и со стороны иностранных инвесторов. 

Поэтому законопроект Гетманцева содержит серьезные нарушения законодательства Украины, что может привести к значительному ограничению прав вкладчиков, усилению коррупционных рисков и уменьшению уровня прозрачности в финансовом секторе. Если он будет принят, тысячи вкладчиков могут потерять свои средства без возможности судебной защиты, а органы власти получат дополнительные рычаги влияния для непрозрачного управления активами ликвидируемых банков. Инвестиционный климат в Украине значительно ухудшится, что крайне негативно повлияет на экономическую стабильность.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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