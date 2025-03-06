Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Законопроект 13007, инициированный Данилом Гетманцевым, может существенно изменить работу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, усилив его зависимость от НБУ, ограничив доступ к информации и сократив сроки подачи исков. Эксперты предостерегают, что такие изменения создают риски для кредиторов, вкладчиков и акционеров банков, противоречат обязательствам Украины перед МВФ и могут подорвать доверие к банковской системе, пишет УНН.

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13007 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования", который существенно изменяет правила работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Гетманцев предлагает ряд противоречивых новаций, которые могут ограничить права кредиторов, вкладчиков и акционеров банков. В частности, речь идет об усилении зависимости ФГВФО от Национального банка Украины, закрытии доступа к ключевой информации о деятельности Фонда, а также значительном сокращении сроков подачи исков. По словам экспертов, эта законодательная инициатива создает также большие коррупционные риски и может привести к "ручному управлению" Фондом.

ФГВФО больше не будет защищать кредиторов и акционеров банков

Юрист Юлиан Хорунжий, во время дискуссии на YouTube-канале Ukraine Economic Outlook относительно законопроекта 13007, подчеркивает, что в нем почти не предусмотрены права кредиторов.

Прочитав текст законопроекта, складывается впечатление, что о кредиторах в принципе забыли. Процедура вывода банка с рынка создана исключительно для Фонда гарантирования вкладов, чтобы удовлетворить его требования и потребности - отметил он.

Член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина также выразила сомнения относительно прозрачности работы ФГВФО.

Учитывая всю информацию, которую я получала во время разработки альтернативного проекта закона, у меня нет доверия к этой институции. И нам нужно это исправлять - отметила нардеп.

Требует ли МВФ независимости ФГВФО

Юлиан Хорунжий обратил внимание на решение Верховного суда Украины в деле "Банк Славянский против Украины", которое подтвердило полную зависимость Фонда гарантирования от Национального банка Украины. Руководящий орган ФГВФО – Административный совет – состоит из пяти человек, трое из которых являются представителями Нацбанка. Это фактически лишает Фонд независимости в принятии решений.

Финансист Сергей Круглик добавляет, что ФГВФО всегда находился в плоскости интересов международных финансовых организаций.

Фонд гарантирования вкладов всегда был в центре внимания переговоров Украины с МВФ. Текущий состав руководящих органов не обеспечивает идеального контроля за деятельностью дирекции (ФГВФО – ред.)", - отметил он. Эксперт поддержал идею расширения состава Административного совета Фонда гарантирования вкладов: "Почему бы не сделать 8 или 12 членов совета? - предложил он.

По данным УНН, инициатива Гетманцева противоречит обязательствам, взятым Украиной перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы финансирования. В частности, Украина взяла на себя обязательство не изменять распределение ролей и обязанностей участников системы финансовой безопасности во время военного положения.

Согласно договоренностям, пересмотр механизмов управления Фондом гарантирования вкладов должен охватить состав Административного совета, а также подотчетность ФГВФО, правовую защиту, функционирование структур принятия решений, внутренний контроль и процедуры назначения директора-распорядителя. Последнего должны назначать на открытом конкурсе.

Вместо этого законопроект Гетманцева предлагает существенное расширение полномочий Фонда, в частности в нормотворческой деятельности и определении критериев ликвидации банков, что создает риск злоупотреблений и прямо нарушает Меморандум с МВФ.

Законодательная инициатива Гетманцева не содержит механизмов контроля за деятельностью фонда и не предполагает независимого назначения руководства. Вместо этого он предоставляет НБУ и ФГВФО практически неограниченные полномочия в вопросах вывода банков с рынка.

То есть предлагается создать модель, по которой Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов могут без какого-либо внешнего контроля вводить собственные правила и использовать собственно созданные критерии для вывода любого банка с рынка. Это напрямую противоречит обязательствам, взятым Украиной перед международными финансовыми организациями.

Закрытость информации о деятельности ФГВФО

Законопроект Гетманцева предполагает также ограничение доступа к ключевой информации о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Кредиторам, вкладчикам и другим участникам процедуры вывода банка с рынка закрывается доступ к информации, которая сейчас является публично доступной", - отметил юрист Юлиан Хорунжий. Речь идет, в частности, о отчетности Фонда, оценке активов банков и информации о ценах распродажи активов.

Фактически, мы не сможем отслеживать, как реализуются активы банков. Например, не продается ли самолет за цену автомобиля "Запорожец"? - иронизирует юрист.

Таким образом, законопроект Гетманцева нарушает закон "О доступе к публичной информации". Он гарантирует, что каждый имеет право на доступ к публичной информации, которая находится в ведении субъектов властных полномочий. Государственные органы обязаны обеспечивать открытость, прозрачность и доступность информации о своей деятельности. А ограничение доступа к информации допускается только на законных основаниях и не может использоваться для сокрытия информации о нарушениях прав человека.

Сокращение срока подачи исков для вкладчиков банков с 3 лет до 30 дней

Кроме того, Хорунжий предупредил о еще одной угрозе, которую создает законопроект Гетманцева. "Если после какого-либо события вкладчик или кредитор не подаст иск в суд в течение 30 дней, он теряет это право", - объяснил он. Такое изменение существенно ограничивает возможности оспаривания действий Фонда гарантирования вкладов, особенно учитывая новые ограничения по доступу к информации.

Законопроект также предполагает, что ФГВФО самостоятельно, без согласования с Минюстом, разрабатывает правила своей работы, которые вступают в силу с момента опубликования на сайте Фонда. Нардеп Нина Южанина подчеркивает: "Такое решение позволяет Фонду принимать регуляции без юридического контроля, что противоречит принципам правового государства".

Ранее основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко также критиковал законопроект Гетманцева в части ограничения сроков для оспаривания в судах решений ФГВФО до 1 месяца. По его словам, это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. Юрист подчеркнул, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, который требует обеспечения разумных сроков для обращения в суд.

Председатель ГО "Независимое антикоррупционное бюро Украины" Арсен Маринушкин считает, что законопроект Гетманцева лоббистский и является попыткой создать удобную правовую реальность для ФГВФО.

Уже не в первый раз наблюдаю тревожную тенденцию в законотворчестве, когда в специальных законах авторы пытаются устанавливать "исковую давность" там, где ее по определению быть не может. На мой взгляд, с одной стороны, это юридическая манипуляция, чтобы оправдать Фонд гарантирования за возможные ошибки, а с другой элементарное непонимание правовых основ - отметил Арсен Маринушкин.

Таким образом, предложенные изменения противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное оспаривание и справедливый суд.

Еще одним важным моментом является то, что Фонд гарантирования вкладов может получить право не возвращать деньги определенным категориям лиц до конца действия военного положения, а просто забирать их себе. Это также является нарушением Конституции в части имущественных прав.

Таким образом, законопроект Гетманцева относительно регулирования деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц содержит ряд норм, которые могут существенно ограничить права кредиторов, вкладчиков и акционеров украинских банков, находящихся в процессе ликвидации. Если документ будет принят в текущем виде, это может подорвать доверие к банковской системе Украины и снизить уровень защиты инвесторов.