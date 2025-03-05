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Неприпустимо передавати Фонд гарантування вкладів у "ручне" управління – нардеп

Київ • УНН

 • 114097 перегляди

Експерти та юристи вказують на порушення Конституції та створення корупційних ризиків через законопроєкт, який робить ФГВФО повністю контрольованим.

Неприпустимо передавати Фонд гарантування вкладів у "ручне" управління – нардеп

Фракція "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, який робить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повністю контрольованим у "ручному режимі". Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Контекст

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування". Після детального вивчення документу стало зрозуміло, що запропоновані зміни суперечать Конституції України в частині права громадян на вільне володіння майном, а також права на судове оскарження та справедливий суд. Крім того, законодавча ініціатива Гетманцев порушує низку чинних законів і створює великі корупційні ризики. Крім того, законопроєкт Гетманцева суперечить зобов’язанням, взятим Україною перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах чинної програми фінансування.

Однозначно те, що видно на перший погляд - такі речі фракція "Батьківщина" підтримати не може. Бо насправді давати право в ручному режимі керувати Фондом - це неприпустимо. Нам потрібно буде дочекатися розгляду цього законопроекту і висновку антикорупційного комітету (комітет ВР з питань антикорупційної політики – ред.), бо ми вважаємо, що там можуть бути ознаки корупціоногенності

– наголосив Михайло Цимбалюк.

За його словами, цей документ також розглядатиме експертна рада. Окрім того, на думку нардепа, законопроєкт також повинен пройти обговорення з професійними асоціаціями, яких він стосуватиметься.

"У такому вигляді, як запропоновано, ми його підтримувати не будемо", – підсумував політик.

Нагадаємо

Засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери"  Дмитро Касьяненко розкритикував законопроєкт Гетманцева в частині обмеження строків для оскарження в судах рішень ФГВФО до 1 місяця. За його словами, це суперечить загальним засадам цивільного законодавства і створює передумови для зловживань відповідальними посадовими особами. Юрист наголосив, що це не відповідає статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також суперечить практиці Європейського суду з прав людини, що вимагає забезпечення розумних строків для звернення до суду.

Голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін вважає, що законопроєкт Гетманцева лобістський і є спробою створити зручну правову реальність для ФГВФО.

"Вже не вперше спостерігаю тривожну тенденцію в законотворчості, коли в спеціальних законах автори намагаються встановлювати "позовну давність" там, де її за визначенням бути не може. На мою думу з одного боку це юридична маніпуляція, щоб виправдати Фонд гарантування за можливі помилки, а з іншого елементарне нерозуміння правових основ", - зазначив Арсен Марінушкін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Данило Гетманцев
Національне антикорупційне бюро України
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