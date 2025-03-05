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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Киев • УНН

 • 114057 просмотра

Эксперты и юристы указывают на нарушение Конституции и создание коррупционных рисков из-за законопроекта, который делает ФГВФО полностью контролируемым.

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Фракция "Батьківщина" не будет поддерживать законопроект главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, который делает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФО) полностью контролируемым в "ручном режиме". Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк.

Контекст

Глава налогового комитета парламента Данил Гетманцев внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования". После детального изучения документа стало понятно, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцева нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски. Кроме того, законопроект Гетманцева противоречит обязанностям, взятым Украиной перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы финансирования.

Однозначно то, что видно на первый взгляд - такие вещи фракция "Батьківщина" поддержать не может. Потому что на самом деле давать право в ручном режиме управлять Фондом - это неприемлемо. Нам нужно будет дождаться рассмотрения этого законопроекта и заключения антикоррупционного комитета (комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики – ред.), потому что мы считаем, что там могут быть признаки коррупциогенности

– подчеркнул Михаил Цымбалюк.

По его словам, этот документ также будет рассматривать экспертный совет. Кроме того, по мнению нардепа, законопроект также должен пройти обсуждение с профессиональными ассоциациями, к которым он будет относиться.

"В таком виде, как предложено, мы его поддерживать не будем", – подытожил политик.

Напомним

Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры"  Дмитрий Касьяненко раскритиковал законопроект Гетманцева в части ограничения сроков для обжалования в судах решений ФГВФО до 1 месяца. По его словам, это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. Юрист подчеркнул, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, который требует обеспечения разумных сроков для обращения в суд.

Глава ГО "Независимое антикоррупционное бюро Украины" Арсен Маринушкин считает, что законопроект Гетманцева лоббистский и является попыткой создать удобную правовую реальность для ФГВФО.

"Уже не в первый раз наблюдаю тревожную тенденцию в законотворчестве, когда в специальных законах авторы пытаются устанавливать "исковую давность" там, где ее по определению быть не может. На мой взгляд, с одной стороны это юридическая манипуляция, чтобы оправдать Фонд гарантирования за возможные ошибки, а с другой элементарное непонимание правовых основ", - отметил Арсен Маринушкин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Данило Гетманцев
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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