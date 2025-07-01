Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду планирует рассмотреть доработанный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Несмотря на то, что рабочая группа несколько раз собиралась для улучшения документа, в нем до сих пор остается ряд спорных норм, которые делают деятельность ФГВФЛ более закрытой и снимают ответственность с должностных лиц Фонда, пишет УНН.

В доработанный проект закона №13007-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования", который находится в распоряжении редакции УНН, внесен ряд существенных изменений по сравнению с первоначальной редакцией. Однако до сих пор остаются нормы, которые противоречат действующему законодательству и Конституции Украины.

В частности, речь идет об ограничении права вкладчиков и акционеров банка, находящегося в процессе ликвидации, на обжалование решений, принятых Фондом гарантирования вкладов. Законопроект существенно уменьшает сроки подачи жалоб в суд – до 30 дней. По словам юристов, такого срока недостаточно для эффективной подготовки соответствующей жалобы с учетом того, что законопроектом параллельно предлагается разрешить Фонду гарантирования вкладов не отчитываться перед общественностью относительно принятых им решений. Такое нововведение значительно усложнит вкладчикам, кредиторам и акционерам банка, который ликвидируется, доступ к публичной информации, а значит лишит возможности своевременно узнавать о принятых решениях, которые можно было бы обжаловать.

Кстати, в законопроекте также предусмотрено, что в случае, если должностных лиц Фонда будут привлекать к административным нарушениям, оплата услуг их адвокатов должна осуществляться за счет ФГВФЛ. Стоит отметить, что самое распространенное нарушение среди должностных лиц Фонда – это как раз нарушение права на доступ к информации.

Кстати, финансируется деятельность Фонда гарантирования вкладов как раз за счет банков, находящихся в процессе ликвидации. Так что получается, что банки должны оплачивать услуги юристов Фонда по делам об админнарушениях, совершенных в процессе их ликвидации. Единственное уточнение, которое появилось в доработанном варианте законопроекта, касается исключения в отношении коррупционных правонарушений. Услуги адвокатов по защите по таким делам должностные лица ФГВФЛ будут оплачивать из собственного кармана.

Значительные замечания также возникают и к норме относительно оценки активов банка, которая в большинстве случаев не соответствует реальности.

В частности, оценщик за три недели проводит оценку активов банка. Она используется для поиска инвесторов для неплатежеспособного банка перед началом его ликвидации. Но по статистике только 3% оценок соответствуют истинной стоимости активов банка, а 97% оценок не соответствуют реальности.

Предложенный законопроект не решает этой проблемы. Он предлагает представителям банка-инвестора, который получит в итоге имущество неплатежеспособного финучреждения, обжаловать оценку и обращаться в Фонд гарантирования вкладов с требованием докомпенсации или замены имущества. Стоит заметить, что сама оценка – недешевое удовольствие, которое оплачивает ФГВФЛ.

Очевидно, что трех недель мало для надлежащей оценки активов неплатежеспособного банка. Это является следствием того, что временная администрация в неплатежеспособный банк вводится всего на 1 месяц. Предыдущая редакция документа предусматривала продление этого срока до 3 месяцев, однако в доработанном варианте остались 30 дней. То есть вместо того, чтобы предложить европейский подход к оценке имущества, доработанный вариант оставляет все как было в предыдущей версии, которую раскритиковали юристы и даже Главное научно-экспертное управление ВР.

Таким образом, доработанный законопроект содержит определенные косметические уступки, однако системные замечания — относительно правовой неопределенности, потенциального конфликта с Конституцией и рисков для инвесторов и кредиторов — остаются актуальными.

Добавим

Стоит отметить, что в заключении Главного научно-экспертного управления Рады относительно законопроекта, зарегистрированного председателем налогового комитета Рады Данилом Гетманцевым, говорится о том, что эксперты не увидели корреляции этого документа с Меморандумом между Правительством Украины и МВФ.

Следует отметить, что в сопроводительных документах к проекту… не дано надлежащего обоснования ожидаемых социально-экономических, правовых и иных последствий применения закона после его принятия, других сведений, необходимых для рассмотрения законопроекта, что позволило бы оценить влияние предлагаемых в нем новаций выведения неплатежеспособного банка с рынка, в частности, как на защиту прав вкладчиков от последствий неплатежеспособности банка, эффективность процедуры выведения неплатежеспособных банков с рынка, так и в контексте их соответствия Меморандуму об экономической и финансовой политике от 04.10.2024, который был подписан между Правительством Украины и Международным валютным фондом, о котором говорится в пояснительной записке к проекту - говорится в заключении.

Эксперты подчеркивают, что законопроект не содержит завершенного механизма правового регулирования, а большинство ключевых норм, которые предлагает Гетманцев, в частности по выводу банков с рынка, передаются на усмотрение самого Фонда. Это, по мнению специалистов, делает невозможной объективную оценку последствий закона, в частности влияния на стоимость активов банков, порядок компенсаций и защиту прав вкладчиков.

Кроме того, эксперты указывают, что законопроект Гетманцева фактически наделяет Фонд гарантирования вкладов полномочиями, которые относятся к исключительной компетенции Национального банка, что противоречит действующему законодательству.

Особенно рискованным, по их мнению, выглядит пункт, который позволяет сотрудникам Фонда одновременно работать на должностях в переходных банках. Это создает потенциальный конфликт интересов и расширяет возможности для коррупции. А положение о возможности не обнародования финансовой отчетности Фонда — прямо подрывает принципы прозрачности и подотчетности.

Дискуссионным выглядит предложение обновленной ч. 5 ст. 18 Закона относительно исключения требования о обнародовании Фондом годовой/квартальной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства; результатов оценки активов банка с распределением по видам активов и указанием независимого субъекта оценочной деятельности, способа оценки и даты, на которую осуществлена оценка, поскольку такое может негативно повлиять на публичность и прозрачность информации относительно неплатежеспособного банка и, как следствие, сказаться на способности вкладчиков и кредиторов банка относительно защиты своих прав и интересов - говорится также в заключении.

Напомним

Ранее УНН писал, что после детального изучения документа стало понятно, что предложенные Гетманцевым изменения в законодательство в части деятельности ФГВФЛ противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцева нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски. Кроме того, законопроект Гетманцева противоречит обязательствам, взятым Украиной перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы финансирования.