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Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

Київ • УНН

 • 15295 перегляди

Науково-експертне управління Ради розкритикувало законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів. Експерти вказують на порушення законодавства, корупційні ризики та обмеження прав вкладників.

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

Головне науково-експертне управління Верховної Ради розкритикувало законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, поданий головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. За висновками експертів, документ містить системні порушення чинного законодавства, правову невизначеність, суперечить Конституції України та його не можливо оцінити на відповідність зобовʼязанням Уряду перед МВФ, пише УНН.

Слід зауважити, що у супровідних документах до проекту… не надано належного обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття, інших відомостей, необхідних для розгляду законопроекту, що дозволило б оцінити вплив пропонованих у ньому новацій виведення неплатоспроможного банку з ринку, зокрема, як на захист прав вкладників від наслідків неплатоспроможності банку, ефективність процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, так і в контексті їх відповідності Меморандуму про економічну та фінансову політику від 04.10.2024, що був підписаний між Урядом України та Міжнародним валютним фондом, про який йдеться у пояснювальній записці до проекту

- йдеться у висновку Головного науково-експертного управління Ради.

Експерти наголошують, що законопроєкт не містить завершеного механізму правового регулювання. За їхніми словами, більшість ключових норм, які пропонує Гетманцев, зокрема щодо виведення банків з ринку, передаються на розсуд самого Фонду. Такий підхід, на думку фахівців, унеможливлює об’єктивну оцінку наслідків закону, зокрема впливу на вартість активів банків, порядок компенсацій та захист прав вкладників.

Крім того, експерти розкритикували  розмитість та некоректність визначення ключових понять, як-от "відкритий конкурс", "зацікавлена особа", "критично важливий банк". На їхню думку, законопроєкт фактично наділяє ФГВФО повноваженнями, які належать до виключної компетенції Національного банку, що суперечить чинному законодавству.

Особливо ризикованим, на їхню думку,  виглядає пункт, який дозволяє працівникам Фонду одночасно працювати на посадах в перехідних банках. Це створює потенційний конфлікт інтересів та розширює можливості для корупції. А положення про можливість неоприлюднення фінансової звітності Фонду - прямо підриває принципи прозорості та підзвітності.

Дискусійною виглядає пропозиція оновленої ч. 5 cт. 18 Закону щодо виключення вимоги стосовно оприлюднення Фондом річної/квартальної фінансової звітності відповідно до вимог законодавства; результатів оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка, оскільки таке може негативно вплинути на публічність та прозорість інформації щодо неплатоспроможного банку та, як наслідок, позначитись на спроможності вкладників та кредиторів банку щодо захисту своїх прав та інтересів

- йдеться у висновку.

"Ручний" Фонд гарантування вкладів проти вкладників. Що задумав Гетманцев05.04.25, 09:50 • 496385 переглядiв

Серйозні застереження у Головного науково-експертного управління парламенту викликає й передбачене законом обмеження можливості оскаржувати результати відкритих торгів або дії Фонду. Йдеться про скорочення строку позовної давності до одного місяця, яке  експерти назвали юридично сумнівним та таким, що може обмежити доступ до правосуддя.

Нищівної критики зазнали й положення, які дозволяють Фонду набувати право власності на залишене на зберігання майно клієнтів банків, якщо вони вчасно не звернулись по нього. Експерти підкреслили, що це порушує статтю 41 Конституції України та Протокол №1 до Європейської конвенції з прав людини.

Запропонований Гетманцевим дозвіл на зміну кредитора без згоди боржника, за словами фахівців, прямо суперечить нормам Цивільного кодексу України. Також неприйнятним є вилучення заборони на виділ юридичної особи з інвестиційного фонду, що, на думку експертів, може створити ризики розмивання активів, а отже й вводить додаткові можливості для зловживань.

У підсумку Науково-експертне управління вважає, що є ризик створення нових правових колізій, втрати контролю за процедурою виведення банків з ринку та суттєвого зниження захисту прав вкладників. Окрім того, цікавим є те, що експерти не побачили кореляції законопроєкту із Меморандумом між Урядом України та МВФ, необхідністю виконання якого прикривається Данило Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що після детального вивчення документа стало зрозуміло, що запропоновані Гетманцевим зміни до законодавства в частині діяльності ФГВФО суперечать Конституції України в частині права громадян на вільне володіння майном, а також права на судове оскарження та справедливий суд. Крім того, законодавча ініціатива Гетманцев порушує низку чинних законів і створює великі корупційні ризики. Крім того, законопроєкт Гетманцева суперечить зобов’язанням, взятим Україною перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах чинної програми фінансування.

Додамо

Засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери"  Дмитро Касьяненко розкритикував законопроєкт Гетманцева в частині обмеження строків для оскарження в судах рішень ФГВФО до одного місяця. За його словами, це суперечить загальним засадам цивільного законодавства і створює передумови для зловживань відповідальними посадовими особами. Юрист наголосив, що це не відповідає статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також суперечить практиці Європейського суду з прав людини, що вимагає забезпечення розумних строків для звернення до суду.

Голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін вважає, що законопроєкт Гетманцева лобістський і є спробою створити зручну правову реальність для ФГВФО.

Вже не вперше спостерігаю тривожну тенденцію в законотворчості, коли в спеціальних законах автори намагаються встановлювати "позовну давність" там, де її за визначенням бути не може. На мою думу з одного боку це юридична маніпуляція, щоб виправдати Фонд гарантування за можливі помилки, а з іншого елементарне нерозуміння правових основ

- зазначив Арсен Марінушкін.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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