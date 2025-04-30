Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады раскритиковало законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, представленный председателем комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. По выводам экспертов, документ содержит системные нарушения действующего законодательства, правовую неопределенность, противоречит Конституции Украины и его невозможно оценить на соответствие обязательствам Правительства перед МВФ, пишет УНН.

Следует заметить, что в сопроводительных документах к проекту… не предоставлено надлежащего обоснования ожидаемых социально-экономических, правовых и других последствий применения закона после его принятия, других сведений, необходимых для рассмотрения законопроекта, что позволило бы оценить влияние предлагаемых в нем новаций вывода неплатежеспособного банка с рынка, в частности, как на защиту прав вкладчиков от последствий неплатежеспособности банка, эффективность процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка, так и в контексте их соответствия Меморандуму об экономической и финансовой политике от 04.10.2024, который был подписан между Правительством Украины и Международным валютным фондом, о котором говорится в пояснительной записке к проекту - говорится в заключении Главного научно-экспертного управления Рады.

Эксперты отмечают, что законопроект не содержит завершенного механизма правового регулирования. По их словам, большинство ключевых норм, которые предлагает Гетманцев, в частности, по выводу банков с рынка, передаются на усмотрение самого Фонда. Такой подход, по мнению специалистов, делает невозможным объективную оценку последствий закона, в частности, влияния на стоимость активов банков, порядок компенсаций и защиту прав вкладчиков.

Кроме того, эксперты раскритиковали размытость и некорректность определения ключевых понятий, как "открытый конкурс", "заинтересованное лицо", "критически важный банк". По их мнению, законопроект фактически наделяет ФГВФЛ полномочиями, которые относятся к исключительной компетенции Национального банка, что противоречит действующему законодательству.

Особенно рискованным, по их мнению, выглядит пункт, который позволяет работникам Фонда одновременно работать на должностях в переходных банках. Это создает потенциальный конфликт интересов и расширяет возможности для коррупции. А положение о возможности не обнародования финансовой отчетности Фонда - прямо подрывает принципы прозрачности и подотчетности.

Дискуссионным выглядит предложение обновленной ч. 5 ст. 18 Закона об исключении требования об обнародовании Фондом годовой/квартальной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства; результатов оценки активов банка с распределением по видам активов и указанием независимого субъекта оценочной деятельности, способа оценки и даты, на которую осуществлена оценка, поскольку это может негативно повлиять на публичность и прозрачность информации о неплатежеспособном банке и, как следствие, сказаться на способности вкладчиков и кредиторов банка по защите своих прав и интересов - говорится в заключении.

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

Серьезные оговорки у Главного научно-экспертного управления парламента вызывает и предусмотренное законом ограничение возможности обжаловать результаты открытых торгов или действия Фонда. Речь идет о сокращении срока исковой давности до одного месяца, которое эксперты назвали юридически сомнительным и таким, что может ограничить доступ к правосудию.

Сокрушительной критике подверглись и положения, которые позволяют Фонду приобретать право собственности на оставленное на хранение имущество клиентов банков, если они вовремя не обратились за ним. Эксперты подчеркнули, что это нарушает статью 41 Конституции Украины и Протокол №1 к Европейской конвенции по правам человека.

Предложенное Гетманцевым разрешение на смену кредитора без согласия должника, по словам специалистов, прямо противоречит нормам Гражданского кодекса Украины. Также неприемлемым является изъятие запрета на выделение юридического лица из инвестиционного фонда, что, по мнению экспертов, может создать риски размывания активов, а следовательно, и вводит дополнительные возможности для злоупотреблений.

В итоге Научно-экспертное управление считает, что есть риск создания новых правовых коллизий, потери контроля за процедурой вывода банков с рынка и существенного снижения защиты прав вкладчиков. Кроме того, интересным является то, что эксперты не увидели корреляции законопроекта с Меморандумом между Правительством Украины и МВФ, необходимостью выполнения которого прикрывается Даниил Гетманцев.

Напомним

Ранее УНН писал, что после детального изучения документа стало понятно, что предложенные Гетманцевым изменения в законодательство в части деятельности ФГВФЛ противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцев нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски. Кроме того, законопроект Гетманцева противоречит обязательствам, взятым Украиной перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы финансирования.

Добавим

Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко раскритиковал законопроект Гетманцева в части ограничения сроков для обжалования в судах решений ФГВФЛ до одного месяца. По его словам, это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. Юрист подчеркнул, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, требующей обеспечения разумных сроков для обращения в суд.

Председатель ОО "Независимое антикоррупционное бюро Украины" Арсен Маринушкин считает, что законопроект Гетманцева лоббистский и является попыткой создать удобную правовую реальность для ФГВФЛ.