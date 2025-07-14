Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума

На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть проект постановления, которым было заблокировано подписание законопроекта о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов. Ожидается, что парламент рассмотрит документ, внесенный депутатами от партии "Батькивщина", уже в четверг и разблокирует процесс обновления АРМА, пишет УНН.

Детали

Парламент 18 июня 253 голосами поддержал в целом законопроект №12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и усовершенствования механизмов управления активами. Документ должен подписать председатель Верховной Рады, а затем Президент.

Однако через несколько дней на сайте Верховной Рады появился проект постановления от депутатов партии "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко об отмене решения Рады относительно принятия законопроекта. Это заблокировало подписание документа председателем Рады и Президентом - по крайней мере до момента ее рассмотрения.

Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА

Законопроект №12374-д является одним из ключевых требований для получения следующего транша финансовой помощи в рамках программы от ЕС Ukraine Facility и должен был быть принят еще до окончания I квартала 2025 года.

Документ, в частности, совершенствует процедуры конкурсного отбора главы агентства, порядок независимого внешнего аудита АРМА, а также вводит прозрачные и понятные процедуры отбора управляющих арестованными активами. Его поддержали и в профильном антикоррупционном комитете, и общественные активисты, и международные партнеры.

Главной публичной противницей соответствующего документа была лишь действующая руководительница АРМА Елена Дума. Она несколько месяцев подряд саботировала законопроект, вероятно из-за опасений потерять свою должность.

Но на фоне скандалов вокруг руководства АРМА, среди прочего - покупка автомобиля в топовой комплектации и молчание относительно возможного конфликта интересов у заместителя Катамадзе, общественный запрос на реформу агентства растет.

Если Рада отклонит постановление "Батькивщины", Президент получит возможность подписать закон и запустить реформу. Следующие дни покажут, готов ли парламент поставить точку в этой затяжной истории и наконец дать старт настоящим изменениям в АРМА.

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