Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком

Агентство з розшуку і менеджменту активів, яке опікується арештованими активами, вирішило оновити свій автопарк і зробити це "по-багатому". Через тендер на Prozorro АРМА замовило мінівен Hyundai Staria Bronze у топовій комплектації за майже 3 мільйони гривень. Єдиним учасником і, відповідно, переможцем конкурсу стала компанія "Богдан Авто", яку повʼязують з наближеними до Петра Порошенка структурами, пише УНН.

Деталі

Як свідчать дані YouControl, ТОВ "Богдан Авто" — компанія, що офіційно належить Віктору Рутковському та ПАТ "ЗНВКІФ Богдан-Капітал".

Компанія і фонд належать до групи "Укрпромінвест", яку повʼязують з підсанкційним експрезидентом Петром Порошенком та його соратником, колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.

Таким чином, питання викликає не лише ціна чи комплектація авто, а й те, чи немає тут політичного контексту і чи не йдеться, наприклад, про послугу в обмін на лояльність або підтримку.

Серед вимог тендеру — повний привід, шкіряний салон Nappa, система вентиляції і підігріву сидінь, преміальна аудіосистема BOSE, 64-кольорова підсвітка, сейфи, тонування та фірмове брендування логотипом АРМА. За оцінкою Transparency International Ukraine, технічні вимоги практично повністю повторюють опис моделі на сайті виробника — з додаванням формулювання "або еквівалент", щоби закупівля формально відповідала закону. Такий "індивідуальний підхід" до умов може свідчити або про недбалість, або про цілеспрямоване підлаштування під одного постачальника.

Чи може ця історія свідчити про змову між окремими посадовцями АРМА та представниками колишньої політичної верхівки? Прямих доказів немає. Але поєднання преміальної закупівлі, відсутності конкуренції на тендері та зв'язків переможця з Порошенком — дає всі підстави ставити такі запитання.

Навіть якщо відкинути політичні підозри, залишається фундаментальне питання: навіщо купувати дорогий мінівен у максимальній комплектації в час, коли більшість держорганів скорочують витрати, а військові — збирають на дрони по 50 гривень?

“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”