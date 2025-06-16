"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків

Агентство з розшуку та менеджменту активів хоче купити люксовий автомобіль Hyundai Staria Top Bronze вартістю майже 2,8 мільйона гривень. Про це свідчать дані з платформи публічних закупівель Prozorro, пише УНН.

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Йдеться про автомобіль у класі MPV (багатофункціональний мінівен) з повним приводом, шкіряним салоном, системою вентиляції й підігріву сидінь, навігаційною системою, преміальною акустикою BOSE, камерою кругового огляду, хромованими елементами та навіть режимом екстра-комфорту з підставкою під гомілки.

Загалом у тендерній документації - 49 пунктів базових вимог та ще понад 50 позицій опціонального оснащення. Зокрема:

підсвітка інтерʼєру в 64 кольори (AMBIENT MOOD LIGHT);

шкіряне оздоблення керма, сидінь та хромовані ручки;

сонцезахисні шторки, вентиляція сидінь другого ряду;

повний пакет електронної безпеки (система електронної стабілізації, антиблокувальна система гальмування, асистент допомоги при старті вгору);

два сейфи для зберігання документів;

навігація, бездротова зарядка, USB-роз'єми у багажнику тощо.

Навіть тонування скла прописане окремим технічним пунктом - 30% для передніх вікон, 95% для задніх. Автомобіль повинен бути 2025 року випуску з нульовим пробігом та брендований емблемою АРМА та написом АРМА.

Усе це - під час повномасштабної війни та водночас регулярних заяв агентства про нестачу фінансування.

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У Transparency International Ukraine звернули увагу, що тендерні вимоги до автомобіля "практично скопіювали зі сторінки моделі конкретно цього авто з сайту виробника", але дописали "або еквівалент", щоб усе було згідно з законом.

Топова комплектація. Повний фарш, ну майже. Бо 50 тисяч гривень на люк і панорамний скляний дах чомусь не знайшли - наголосили в TI.

Чи потрібен АРМА такий автомобіль під час війни? На це також звернула увагу голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна.

"Принагідно, поставлю ще одне запитання. Цього разу про оголошений АРМА тендер про закупівлю за кошти платників податків автомобіля з очікуваною вартістю трохи менше 2,8 млн гривень. Серед обов’язкових вимог — шкіряний салон, тоновані вікна, преміальна акустика і режим екстра-комфорту Relaxation Seat з підставкою під гомілки… Обіцяне питання: чи є необхідним таке витрачання коштів під час війни органом, який постійно скаржиться на недофінансування?", - наголосила вона.

Придбання авто за майже 3 мільйони гривень під час повномасштабного вторгнення, коли кожна копійка має витрачатися на потреби оборони, змушує поставити питання: чи працює АРМА ефективно та в інтересах держави, а не задля комфорту свого керівництва?