"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков

Агентство по розыску и менеджменту активов хочет купить люксовый автомобиль Hyundai Staria Top Bronze стоимостью почти 2,8 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные с платформы публичных закупок Prozorro, пишет УНН.

Детали

Речь идет об автомобиле в классе MPV (многофункциональный минивэн) с полным приводом, кожаным салоном, системой вентиляции и подогрева сидений, навигационной системой, премиальной акустикой BOSE, камерой кругового обзора, хромированными элементами и даже режимом экстра-комфорта с подставкой под голени.

В общем в тендерной документации - 49 пунктов базовых требований и еще более 50 позиций опционального оснащения. В частности:

подсветка интерьера в 64 цвета (AMBIENT MOOD LIGHT);

кожаная отделка руля, сидений и хромированные ручки;

солнцезащитные шторки, вентиляция сидений второго ряда;

полный пакет электронной безопасности (система электронной стабилизации, антиблокировочная система торможения, ассистент помощи при старте вверх);

два сейфа для хранения документов;

навигация, беспроводная зарядка, USB-разъемы в багажнике и т.д.

Даже тонировка стекла прописана отдельным техническим пунктом - 30% для передних окон, 95% для задних. Автомобиль должен быть 2025 года выпуска с нулевым пробегом и брендирован эмблемой АРМА и надписью АРМА.

Все это - во время полномасштабной войны и одновременно регулярных заявлений агентства о нехватке финансирования.

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В Transparency International Ukraine обратили внимание, что тендерные требования к автомобилю "практически скопировали со страницы модели конкретно этого авто с сайта производителя", но дописали "или эквивалент", чтобы все было по закону.

Топовая комплектация. Полный фарш, ну почти. Потому что 50 тысяч гривен на люк и панорамную стеклянную крышу почему-то не нашли - подчеркнули в TI.

Нужен ли АРМА такой автомобиль во время войны? На это также обратила внимание глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина.

"Попутно, задам еще один вопрос. На этот раз об объявленном АРМА тендере о закупке за средства налогоплательщиков автомобиля с ожидаемой стоимостью чуть менее 2,8 млн гривен. Среди обязательных требований - кожаный салон, тонированные окна, премиальная акустика и режим экстра-комфорта Relaxation Seat с подставкой под голени... Обещанный вопрос: необходимо ли такое расходование средств во время войны органом, который постоянно жалуется на недофинансирование?", - подчеркнула она.

Приобретение авто за почти 3 миллиона гривен во время полномасштабного вторжения, когда каждая копейка должна тратиться на нужды обороны, заставляет задать вопрос: работает ли АРМА эффективно и в интересах государства, а не для комфорта своего руководства?