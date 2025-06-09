В Раде заговорили об увольнении Думы после скандала с активами АРМА - депутатское обращение к премьеру

Народные депутаты обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы. Причиной этого стали факты о непрозрачном управлении арестованными активами, изложенные в недавнем журналистском расследовании. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

По данным журналистского расследования, АРМА передало Дом профсоюзов на Майдане Независимости в управление консорциуму, в состав которого входит компания, которая может быть связана с одним из предыдущих бенефициаров актива. В публикации также упоминалось имя вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в контексте прошлых родственных связей. Она категорически опровергла какую-либо свою причастность к возможной схеме.

В депутатском обращении говорится о необходимости вынести на рассмотрение Правительства вопрос о "контроле за деятельностью Национального агентства и увольнении с должности руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы".

Народные депутаты указывают, что в опубликованном расследовании говорится о возможном наличии конфликта интересов в процессе передачи в управление арестованного актива.

Этот дерибан надо заканчивать. Руководительница АРМА - на увольнение - заявил Гончаренко.

В то же время, глава АРМА Елена Дума сообщила, что агентство направило заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно "всесторонней проверки" информации, озвученной журналистами. В частности, речь идет о предоставлении НАБУ полного пакета документов победителя конкурса на управление Домом профсоюзов в Киеве.

Кто боится проверок — тому есть что скрывать. У нас скрывать нечего - заявила Дума.

Обращение нардепов с просьбой рассмотреть вопрос увольнения руководства АРМА к Премьеру свидетельствует о растущем запросе на перезапуск работы агентства.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Последнее расследование еще раз лишь подчеркивает аргументы в пользу безотлагательного принятия законопроекта 12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом, который также предусматривает прозрачный аудит работы агентства и новые условия назначения руководства этого органа.

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога о реформировании учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.