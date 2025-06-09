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У Раді заговорили про звільнення Думи після скандалу з активами АРМА - депутатське звернення до премʼра

Київ • УНН

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У Раді закликають звільнити Олену Думу через непрозоре управління активами. Причиною для цього стали факти, викладені в нещодавньому журналістському розслідуванні.

У Раді заговорили про звільнення Думи після скандалу з активами АРМА - депутатське звернення до премʼра

Народні депутати звернулися до Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути питання про звільнення голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи. Причиною для цього стали факти про непрозоре управління арештованими активами, викладені в нещодавньому журналістському розслідуванні. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

За даними журналістського розслідування, АРМА передало Будинок профспілок на Майдані Незалежності в управління консорціуму, до складу якого входить компанія, що може бути повʼязана з  одним із попередніх бенефіціарів активу. У публікації також згадувалося ім’я віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної у контексті минулих родинних зв’язків. Вона категорично спростувала будь-яку свою причетність до можливої схеми.

У депутатському зверненні йдеться про необхідність винести на розгляд Уряду питання щодо "контролю за діяльністю Національного агентства та звільнення з посади керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи".

Народні депутати вказують, що в опублікованому розслідуванні йдеться про можливу наявність конфлікту інтересів у процесі передачі в управління арештованого актива. 

Цей дерибан треба закінчувати. Керівниця АРМА - на звільнення 

- заявив Гончаренко.

У той же час, голова АРМА Олена Дума повідомила, що агентство направило заяву до Національного антикорупційного бюро України щодо "всебічної перевірки" інформації, озвученої журналістами. Зокрема, йдеться про надання НАБУ повного пакету документів переможця конкурсу на управління Будинком профспілок у Києві.

Хто боїться перевірок — той має що приховувати. У нас приховувати нічого 

- заявила Дума.

Звернення нардепів з проханням розглянути питання звільнення керівництва АРМА до Премʼєра свідчить про зростаючий запит на перезапуск роботи агентства.

Нагадаємо

АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Останнє розслідування ще раз лише підкреслює аргументи на користь невідкладного ухвалення законопроєкту 12374-д про реформу системи управління арештованим майном, який також передбачає прозорий аудит роботи агентства та нові умови призначення керівництва цього органу. 

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Гончаренко Олексій Олексійович
Національне антикорупційне бюро України
Стефанішина Ольга Віталіївна
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