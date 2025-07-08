Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко

Агентство по розыску и управлению активами, которое занимается арестованными активами, решило обновить свой автопарк и сделать это "по-богатому". Через тендер на Prozorro АРМА заказало минивэн Hyundai Staria Bronze в топовой комплектации за почти 3 миллиона гривен. Единственным участником и, соответственно, победителем конкурса стала компания "Богдан Авто", которую связывают с приближенными к Петру Порошенко структурами, пишет УНН.

Детали

Как свидетельствуют данные YouControl, ООО "Богдан Авто" — компания, официально принадлежащая Виктору Рутковскому и ПАО "ЗНВКИФ Богдан-Капитал".

Компания и фонд относятся к группе "Укрпроминвест", которую связывают с подсанкционным экс-президентом Петром Порошенко и его соратником, бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.

Таким образом, вопрос вызывает не только цена или комплектация авто, но и то, нет ли здесь политического контекста и не идет ли речь, например, об услуге в обмен на лояльность или поддержку.

Среди требований тендера — полный привод, кожаный салон Nappa, система вентиляции и подогрева сидений, премиальная аудиосистема BOSE, 64-цветная подсветка, сейфы, тонировка и фирменное брендирование логотипом АРМА. По оценке Transparency International Ukraine, технические требования практически полностью повторяют описание модели на сайте производителя — с добавлением формулировки "или эквивалент", чтобы закупка формально соответствовала закону. Такой "индивидуальный подход" к условиям может свидетельствовать либо о небрежности, либо о целенаправленном подстраивании под одного поставщика.

Может ли эта история свидетельствовать о сговоре между отдельными должностными лицами АРМА и представителями бывшей политической верхушки? Прямых доказательств нет. Но сочетание премиальной закупки, отсутствия конкуренции на тендере и связей победителя с Порошенко — дает все основания задавать такие вопросы.

Даже если отбросить политические подозрения, остается фундаментальный вопрос: зачем покупать дорогой минивэн в максимальной комплектации в то время, когда большинство госорганов сокращают расходы, а военные — собирают на дроны по 50 гривен?

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