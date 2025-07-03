"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"

Компания "Алакор Сити", бенефициаром которой является гражданин рф, во второй раз участвует в конкурсе на отбор управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер" и это несмотря на общественный резонанс и риски для национальной безопасности. Журналисты УНН исследовали, кто может быть заинтересован в самом Агентстве по розыску и менеджменту активов в том, чтобы именно эта компания получила актив.

Детали

Второй конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер" переходит в решающую фазу. Из трех компаний-претендентов осталось только две - ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" и ООО "Алакор Сити". Последняя уже участвовала в первом конкурсе на отбор управляющего для "Гулливера" и была снята с гонки из-за наличия у ее владельца Дмитрия Адамовского российского гражданства, что подтвердили разведывательные органы в результате проверки компании.

Этот факт должен был бы автоматически исключить участие компании в подобных конкурсах, однако "Алакор Сити" не только снова допущена к конкурсу, но и имеет все шансы получить актив.

Здесь возникает логичный вопрос: может ли кто-то внутри АРМА быть заинтересован в победе именно "Алакор Сити"?

В публичном пространстве неоднократно упоминалось имя заместителя председателя Агентства по розыску и менеджменту активов Григола Катамадзе в контексте сомнительных решений по управлению арестованными активами. В частности, недавно разгорелся скандал из-за того, что Катамадзе мог способствовать компании "Петро Ойл Энд Кемикалс", которую возглавляет его сын Ираклий Катамадзе, стать победителем торгов за "Укрбуд". После огласки Фонд госимущества все же отказался подписывать договор купли-продажи компании "Укрбуд" с "Петро Ойл Энд Кемикалс". Однако несмотря на очевидный общественный резонанс, никакой реакции со стороны руководства Агентства по розыску и менеджменту активов до сих пор нет.

Так вот, по информации СМИ, Григол Катамадзе через своего сына имеет давние связи с бизнес-окружением Дмитрия Адамовского - бенефициара компании "Алакор Сити".

Эти контакты, конечно, не являются прямым доказательством влияния на текущий конкурс, однако сам факт — тревожный, а даже потенциальный конфликт интересов должен быть предметом проверки со стороны правоохранителей.

Если "Алакор Сити" будет допущена к управлению объектом в центре столицы, это будет указывать не только на несовершенство работы системы, но и, возможно, — на сознательное действие кого-то из руководящего состава АРМА. Общество имеет право знать, кто и как влияет на такие решения.

Подробнее, кто такой Дмитрий Адамовский и как он связан с окружением экс-президента Петра Порошенко - читайте здесь.

Напомним

Агентство по розыску и менеджменту активов неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Недавно председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина сообщила, что председатель АРМА заключила третий за 2025 год договор об управлении активами - арестованный актив передают в управление лицам, вероятно, связанным с российским владельцем. Председатель антикоррупционного комитета назвала ситуацию "двухходовкой", ведь сначала Елена Дума заявила, что не допустит к управлению российских владельцев, а затем "спокойненько выбирает управляющим компанию… которую следствие считает связанной с теми же владельцами".