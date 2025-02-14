АРМА може віддати ТРЦ “Гулівер” в управління росіянину (фото)

Власник компанії "Алакор Сіті", яка наразі залишилась єдиним претендентом на управління ТРЦ "Гулівер", має російський паспорт. Про це стало відомо УНН під час власного журналістського розслідування.

Деталі

Раніше АРМА дискваліфікувала перших двох учасників конкурсу, і тепер єдиним претендентом на управління залишається саме "Алакор Сіті". Голова АРМА Олена Дума заявила, що агентство вже має відповіді від правоохоронців щодо цієї компанії, проте поки що утримується від коментарів.

Що відомо про ТОВ "Алакор Сіті"?

Раніше низка ЗМІ повідомляли про зв’язки цієї компанії з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка. Журналісти УНН провели власне розслідування, яке підтвердило ці факти.

Власником "Алакор Сіті" є бізнесмен Дмитро Адамовський - син скандального бізнесмена Андрія Адамовського.

Хоча зараз Дмитро Адамовський позиціонує себе як чесний громадянин Канади, за нашою інформацією, він досі має російське громадянство. Паспорт країни-агресорки він, ймовірно, отримав ще у 2005 році.

Більше того, аналітична система YouControl на сторінці ТОВ "Алакор Сіті" попереджає про можливі зв’язки компанії з росією та білоруссю.

Батько власника ТОВ "Алакор Сіті" - бізнесмен Андрій Адамовський - відомий багатьма гучними схемами, зокрема й корупційними махінаціями на постачанні пального для Міноборони України через компанію "Трейд Коммодіті". Ця схема, яку розслідували НАБУ та САП, стосувалася завищених цін на паливо для військових та завдала державі збитків у розмірі 149 мільйонів гривень. Також Андрій Адамовський є давнім бізнес-партнером соратників Петра Порошенка Олександра Грановського та Ігоря Кононенка.

Тож, сподіваємося, що АРМА ретельно перевірить цю інформацію та не допустить передачі об’єкта у самому центрі столиці під контроль особи з російським громадянством.

У час, коли Україна продовжує боротьбу з агресором, будь-які зв’язки компанії-управителя з країною-окупантом становлять серйозну загрозу для державної безпеки. Тепер "мʼяч на стороні АРМА" – чи зможе агентство забезпечити прозорість конкурсу?

Нагадаємо

АРМА 30 жовтня оголосило конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Очільниця агентства Олена Дума з гордістю заявила, що максимально суворо підійшла до відбору управителя цим резонансним активом і навіть встановила максимально можливі 4 критерії до кандидатів.

Проте експерти розкритикували встановлення дуже "вузьких" критеріїв для потенційних управителів арештованим майном, як у ситуації з конкурсом на управління ТРЦ "Гулівер", адже це обмежує конкуренцію та може поставити під сумнів прозорість процесу.

У конкурсі на управителя столичним ТРЦ змагалися всього три компанії. Після перевірки, АРМА відхилило кандидатуру першого і другого учасників.