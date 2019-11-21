При Порошенку корупція на митниці визріла і дала плоди – Фірманюк

“При Ющенку корупції на митниці було найменше — це факт. При Януковичу вона розквітла, а при Порошенку визріла та дала плоди. Найбільший утиск бізнесу на митниці був саме при ньому”, — заявив він.

При Порошенко корупція на митниці розквітла до абсурдних масштабів. Без корупційного чинника працювати не могли навіть наближені до екс-президента компанії, розповів Фірманюк.

“Про ці часи можна написати книгу, але масштаби корупції та кількість схем були такі, що змусили Порошенка взагалі відкрити тіньову структуру по її контролю. До прикладу — відомий офіс контрабанди, яким керував його партнер Грановський спільно із департаментом „К“ СБУ Павла Демчини. Останній виконував роль Цербера, якого спускали на незгодних працювати за їх схемами”, — згадує Фірманюк.

Він каже, що теж був у списку “запрошених” співпрацювати із офісом контрабанди Грановського. Однак він та його компанія відмовилися, і не через “правильність” чи принциповість.

“Це рішення далося нелегко, адже на той час в компанії працювали 200 працівників. Ми мали 4 офіси у Німеччині, Італії, Китаї та Туреччині. 7 000 клієнтів, яких ми збирали 10 років. Але представники Олександра Грановського, які, до речі, не погано себе почувають і при теперішній владі, нам поставили умову: або ми їх беремо повноцінними партнерами в бізнес, знайомимо з клієнтами, представляємо колективу як членів команди — тоді зможемо працювати далі, або більше займатися бізнесом не будемо. Тоді наша команда вирішила, що з такими людьми, якщо можна їх вважати за людей, працювати неможливо і ми закрили компанію та звільнили 90% працівників. Вийшли з гри. За рік почали з „чистого листа“, але старалися займатися суто логістикою і на милю не підходити до митниці”, — розповів Фірманюк.

На той час команда бізнесмена складалася всього з 20 працівників. Однак, тиску уникнути не вдалося.

“Команда Грановського більше не хотіла нас „віджати“, а просто „кошмарила“. Вантажі, які ми возили усі на 100% доглядали, під час догляду псували, затримували їх на тижні, постійно вимагали підтвердження вартості. І все в рамках закону, діючий митний кодекс — чудовий інструмент для цього. Трактуй як хочеш”, — розповів Фірманюк.

За часів Порошенка була не контрабанда, а глобальна оптимізація сплати податків, підсумував Фірманюк.

“Грабування країни через несплату податків — головний злочин його команди. І робилося це відверто примусово. Бізнес буквально змушували порушувати закон і платити в бюджет не 10 тисяч з фури, а платити три, при цьому ще три давати хабарями команді Грановського на митниці”, — резюмував він.

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