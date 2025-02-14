АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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Киев  •  УНН

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Единственный претендент на управление ТРЦ "Гулливер" - компания "Алакор Сити", владельцем которой является Дмитрий Адамовский с российским гражданством.

Владелец компании "Алакор Сити", которая сейчас осталась единственным претендентом на управление ТРЦ "Гулливер", имеет российский паспорт. Об этом стало известно УНН во время собственного журналистского расследования.

Детали

Ранее АРМА дисквалифицировала первых двух участников конкурса, и теперь единственным претендентом на управление остается именно "Алакор Сити". Глава АРМА Елена Дума заявила, что агентство уже имеет ответы от правоохранителей по этой компании, однако пока воздерживается от комментариев.

Что известно об ООО "Алакор Сити"?

Ранее ряд СМИ сообщали о связях этой компании с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко. Журналисты УНН провели собственное расследование, которое подтвердило эти факты.

Владельцем "Алакор Сити" является бизнесмен Дмитрий Адамовский - сын скандального бизнесмена Андрея Адамовского. 

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Хотя сейчас Дмитрий Адамовский позиционирует себя как честный гражданин Канады, по нашей информации, он до сих пор имеет российское гражданство. Паспорт страны-агрессора он, вероятно, получил еще в 2005 году.

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Более того, аналитическая система YouControl на странице ООО "Алакор Сити" предупреждает о возможных связях компании с россией и беларусью.

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Отец владельца ООО "Алакор Сити" - бизнесмен Андрей Адамовский - известен многими громкими схемами, в том числе и коррупционными махинациями на поставке топлива для Минобороны Украины через компанию "Трейд Коммодити". Эта схема, которую расследовали НАБУ и САП, касалась завышенных цен на топливо для военных и нанесла государству ущерб в размере 149 миллионов гривен. Также Андрей Адамовский является давним бизнес-партнером соратников Петра Порошенко Александра Грановского и Игоря Кононенко.

Поэтому, надеемся, что АРМА тщательно проверит эту информацию и не допустит передачи объекта в самом центре столицы под контроль лица с российским гражданством.

Во время, когда Украина продолжает борьбу с агрессором, любые связи компании-управителя со страной-оккупантом представляют серьезную угрозу для государственной безопасности. Теперь "мяч на стороне АРМА" - сможет ли агентство обеспечить прозрачность конкурса?

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам.

Однако эксперты раскритиковали установление очень "узких" критериев для потенциальных управляющих арестованным имуществом, как в ситуации с конкурсом на управление ТРЦ "Гулливер", ведь это ограничивает конкуренцию и может поставить под сомнение прозрачность процесса.

В конкурсе на управляющего столичным ТРЦ соревновались всего три компании. После проверки, АРМА отклонило кандидатуру первого и второго участников.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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