Голова АРМА Дума відповіла, чи перевіряли зв'язки третього учасника конкурсу на управління ТРЦ "Гулівер" з росією.

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума прокоментувала інформацію щодо можливої передачі ТРЦ "Гулівер" компанії "Алакор Сіті", яку повʼязують з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка. Про це Дума розповіла під час зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання УНН.

За її словами, АРМА вже звернулося до правоохоронних органів із відповідними запитами щодо перевірки всіх кандидатів.

"Ми дали запити до правоохоронних органів і маємо відповідь", - зазначила вона.

Водночас Дума підкреслила, що агентство лише приступає до вивчення третього учасника конкурсу.

"Зараз тільки будемо приступати до вивчення цього третього учасника. Я особисто їх (відповіді правоохоронців - ред.) навіть не бачила. Це не моя компетенція, я не маю права на них дивитися. Є відповідальні уповноважені особи, робоча група, яка буде засідати, відповідно складати відповідні документи і потім надавати їх уже на вивчення, і будемо бачити відповіді. Отже, перевірка здійснена", - запевнила очільниця агентства.

При цьому Дума наголосила, що поки не може озвучити жодної інформації про "Алакор Сіті" до офіційного розгляду і ухвалення рішення.

"Я не маю права озвучувати те, що мені відомо про третього учасника. Ми скажемо про це після розгляду і прийняття рішення", – підсумувала вона.

Таким чином, поки що АРМА офіційно не коментує інформацію щодо можливих зв’язків "Алакор Сіті" з країною-агресором, залишаючи питання відкритим.

Також голова АРМА повідомила, що напередодні робоча група ухвалила рішення про дискваліфікацію другого учасника, але він має право оскаржити це рішення в Антимонопольному комітеті України. Разом з тим, агентство не буде чекати результатів оскарження, а відразу перейде до розгляду третього учасника.

Нагадаємо

АРМА 30 жовтня оголосило конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Очільниця агентства Олена Дума з гордістю заявила, що максимально суворо підійшла до відбору управителя цим резонансним активом і навіть встановила максимально можливі 4 критерії до кандидатів.

Проте експерти розкритикували встановлення дуже "вузьких" критеріїв для потенційних управителів арештованим майном, як у ситуації з конкурсом на управління ТРЦ "Гулівер", адже це може обмежити конкуренцію та поставити під сумнів прозорість процесу.

У конкурсі на управителя столичним ТРЦ змагалися всього три компанії. Після перевірки, АРМА відхилило кандидатуру першого і другого учасників.

Третя компанія, яка наразі є єдиним учасником змагання за управління "Гулівером", за інформацією ЗМІ та політологів, належить близьким соратникам експрезидента Порошенка, а її кінцевий бенефіціар має російське громадянство.