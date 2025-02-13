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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава АРМА Дума ответила, проверяли ли связи третьего участника конкурса на управление ТРЦ "Гулливер" с россией

Глава АРМА Дума ответила, проверяли ли связи третьего участника конкурса на управление ТРЦ "Гулливер" с россией

Киев  •  УНН

 • 9003 просмотра

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Глава АРМА Дума ответила, проверяли ли связи третьего участника конкурса на управление ТРЦ "Гулливер" с россией.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума прокомментировала информацию о возможной передаче ТРЦ "Гулливер" компании "Алакор Сити", которую связывают с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко. Об этом Дума рассказала во время встречи с журналистами, отвечая на вопросы УНН.

По ее словам, АРМА уже обратилось в правоохранительные органы с соответствующими запросами по проверке всех кандидатов. 

"Мы дали запросы в правоохранительные органы и имеем ответ", - отметила она.

В то же время Дума подчеркнула, что агентство лишь приступает к изучению третьего участника конкурса.

"Сейчас только будем приступать к изучению этого третьего участника. Я лично их (ответы правоохранителей - ред.) даже не видела. Это не моя компетенция, я не имею права на них смотреть. Есть ответственные уполномоченные лица, рабочая группа, которая будет заседать, соответственно составлять соответствующие документы и затем предоставлять их уже на изучение, и будем видеть ответы. Итак, проверка осуществлена", - заверила руководительница агентства.

При этом Дума подчеркнула, что пока не может озвучить никакой информации об "Алакор Сити" до официального рассмотрения и принятия решения. 

"Я не имею права озвучивать то, что мне известно о третьем участнике. Мы скажем об этом после рассмотрения и принятия решения", - подытожила она.

Таким образом, пока АРМА официально не комментирует информацию о возможных связях "Алакор Сити" со страной-агрессором, оставляя вопрос открытым.

Также глава АРМА сообщила, что накануне рабочая группа приняла решение о дисквалификации второго участника, но он имеет право обжаловать это решение в Антимонопольном комитете Украины. Вместе с тем, агентство не будет ждать результатов обжалования, а сразу перейдет к рассмотрению третьего участника.

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам.

Однако эксперты раскритиковали установление очень "узких" критериев для потенциальных управляющих арестованным имуществом, как в ситуации с конкурсом на управление ТРЦ "Гулливер", ведь это может ограничить конкуренцию и поставить под сомнение прозрачность процесса.

В конкурсе на управляющего столичным ТРЦ соревновались всего три компании. После проверки, АРМА отклонило кандидатуру первого и второго участников.

Третья компания, которая сейчас является единственным участником соревнования за управление "Гулливером", по информации СМИ и политологов, принадлежит близким соратникам экс-президента Порошенко, а ее конечный бенефициар имеет российское гражданство.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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