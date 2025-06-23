АРМА відхилило одного з учасників конкурсу на управління ТРЦ “Гулівер”

Агентство з розшуку і менеджменту активів відхилило першого учасника конкурсу на управління ТРЦ "Гулівер" у центрі Києва. Як стверджують у відомстві, причиною цьому стала невідповідність тендерної документації встановленим вимогам, пише УНН.

Деталі

В АРМА повідомили, що завершили детальну перевірку тендерної документації одного з учасників конкурсу.

За результатами перевірки ТОВ "БК МІЛЕНІУМ" відхилено через невідповідність тендерної документації встановленим вимогам. Під час аналізу поданих документів виявлено суттєві порушення, що унеможливлюють допуск цього учасника до управління арештованим активом. Раніше кандидатуру цього учасника також було відхилено під час попереднього конкурсу - йдеться у повідомленні.

В агентстві підкреслили, що всі учасники конкурсу проходять ретельну перевірку на відповідність критеріям доброчесності та професійної компетентності. Наразі триває перевірка документації ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" та ТОВ "Алакор Сіті".

АРМА не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або пов’язані з російською федерацією - підкреслили в агентстві.

Нагадаємо

На минулому тижні завершився вже другий конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Участь у ньому взяли три компанії, серед них - ТОВ "Алакор Сіті", яке брало участь і в попередньому конкурсі.

Варто зазначити, що тоді низка ЗМІ повідомляла про зв’язки цієї компанії з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка.

Журналісти УНН провели власне розслідування, яке підтвердило ці припущення. Власником "Алакор Сіті" є бізнесмен Дмитро Адамовський - син скандального бізнесмена Андрія Адамовського. Хоча зараз Адамовський-молодший позиціонує себе як чесний громадянин Канади, за нашою інформацією, він досі має російське громадянство. Паспорт країни-агресорки він, ймовірно, отримав ще у 2005 році.

Окрім того, як виявилося, ТОВ "Алакор Сіті" має суттєві фінансові проблеми. Як стало відомо з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, Державна податкова служба України вимагає від компанії сплатити до бюджету понад 66 мільйонів гривень.

Зрештою, АРМА відхилило всіх кандидатів, які претендували на управління згаданим активом, у тому числі й "Алакор Сіті".