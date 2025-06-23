АРМА отклонило одного из участников конкурса на управление ТРЦ "Гулливер"

Агентство по розыску и менеджменту активов отклонило первого участника конкурса на управление ТРЦ "Гулливер" в центре Киева. Как утверждают в ведомстве, причиной этому стало несоответствие тендерной документации установленным требованиям, пишет УНН.

Детали

В АРМА сообщили, что завершили детальную проверку тендерной документации одного из участников конкурса.

По результатам проверки ООО "БК МИЛЛЕНИУМ" отклонено из-за несоответствия тендерной документации установленным требованиям. Во время анализа представленных документов выявлены существенные нарушения, которые делают невозможным допуск этого участника к управлению арестованным активом. Ранее кандидатура этого участника также была отклонена во время предыдущего конкурса - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что все участники конкурса проходят тщательную проверку на соответствие критериям добросовестности и профессиональной компетентности. Сейчас продолжается проверка документации ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" и ООО "Алакор Сити".

АРМА не допустит к управлению компании, причастные к коррупционным схемам, владельца арестованного актива или связанные с российской федерацией - подчеркнули в агентстве.

Напомним

На прошлой неделе завершился уже второй конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Участие в нем приняли три компании, среди них - ООО "Алакор Сити", которое участвовало и в предыдущем конкурсе.

Стоит отметить, что тогда ряд СМИ сообщал о связях этой компании с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко.

Журналисты УНН провели собственное расследование, которое подтвердило эти предположения. Владельцем "Алакор Сити" является бизнесмен Дмитрий Адамовский - сын скандального бизнесмена Андрея Адамовского. Хотя сейчас Адамовский-младший позиционирует себя как честный гражданин Канады, по нашей информации, он до сих пор имеет российское гражданство. Паспорт страны-агрессора он, вероятно, получил еще в 2005 году.

Кроме того, как оказалось, ООО "Алакор Сити" имеет существенные финансовые проблемы. Как стало известно из данных Единого государственного реестра судебных решений, Государственная налоговая служба Украины требует от компании уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен.

В конце концов, АРМА отклонило всех кандидатов, претендовавших на управление упомянутым активом, в том числе и "Алакор Сити".