Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

ТОВ "Алакор Сіті", яка наразі вже є єдиним претендентом на управління одним із найбільших торговельно-розважальних центрів столиці – ТРЦ "Гулівер", має суттєві фінансові проблеми. Як стало відомо з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, Державна податкова служба України вимагає від ТОВ "Алакор Сіті" сплатити до бюджету понад 66 мільйонів гривень, пише УНН.

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Компанія "Алакор Сіті" має проблеми з податковою через значну суму боргу. Податкова служба в Києві стверджує, що ця компанія занизила свої податкові зобов'язання з ПДВ на суму понад 28 мільйонів гривень, у зв’язку із чим їй нараховано ще й штраф у сумі більше ніж 7 мільйонів гривень, а також занизила дохід, який повинен оподатковуватись податком на прибуток, на суму більше 170 мільйонів гривень (розрахунково – податок на прибуток 18% становив би понад 30 мільйонів гривень).

Суди раніше підтримували "Алакор Сіті", але Верховний Суд України 17 грудня 2024 року у справі № 320/8946/23 частково скасував рішення попередніх інстанцій і направив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Це означає, що податкові проблеми ТОВ "Алакор Сіті" ще не вирішені, і тепер суд першої інстанції повинен знову розглядати заперечення компанії проти вимог податкової служби. Щоправда, цього разу вже з урахуванням висновків Верховного Суду України, який не погодився із скасуванням податкових повідомлень-рішень.

Іронічним є те, що ТРЦ "Гулівер" передано в управління АРМА як арештований речовий доказ у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків.

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума заявляла, що встановила жорсткі критерії для майбутніх управителів, які повинні відповідати високим стандартам і гарантувати стабільні надходження до державного бюджету від управління арештованими активами.

Однак, на тлі інформації про податкові вимоги до компанії "Алакор Сіті" на десятки мільйонів гривень, виникають питання: чи відповідає така компанія оголошеним критеріям і високим вимогам, заявленим пані Думою? Чи здатна ця компанія, маючи власні борги перед державою, забезпечити ефективне управління ТРЦ "Гулівер" та стабільне надходження коштів до державної казни?

Зважаючи на фінансові проблеми "Алакор Сіті", виникають обґрунтовані побоювання щодо спроможності компанії ефективно управляти величезним активом у центрі столиці. Чи не ризикує держава втратити потенційний прибуток, якщо управління буде передано структурі, яка не змогла впоратися з власними податковими зобов’язаннями? Чи не спробує така компанія і в цьому випадку ухилитися від платежів до бюджету, присвоївши дохід від управління?

Нагадаємо

АРМА 30 жовтня оголосило конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Раніше низка ЗМІ повідомляла про зв’язки ТОВ "Алакор Сіті" з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка.

Журналісти УНН провели власне розслідування, яке підтвердило ці факти. Власником "Алакор Сіті" є бізнесмен Дмитро Адамовський - син скандального бізнесмена Андрія Адамовського. Хоча зараз Адамовський-молодший позиціонує себе як чесний громадянин Канади, за нашою інформацією, він досі має російське громадянство. Паспорт країни-агресорки він, ймовірно, отримав ще у 2005 році.