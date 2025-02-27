Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

ООО "Алакор Сити", которая сейчас уже является единственным претендентом на управление одним из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы - ТРЦ "Гулливер", имеет существенные финансовые проблемы. Как стало известно из данных Единого государственного реестра судебных решений, Государственная налоговая служба Украины требует от ООО "Алакор Сити" уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен, пишет УНН.

Детали

Компания "Алакор Сити" имеет проблемы с налоговой из-за значительной суммы долга. Налоговая служба в Киеве утверждает, что эта компания занизила свои налоговые обязательства по НДС на сумму более 28 миллионов гривен, в связи с чем ей начислен еще и штраф в сумме более 7 миллионов гривен, а также занизила доход, который должен облагаться налогом на прибыль, на сумму более 170 миллионов гривен (расчетно - налог на прибыль 18% составил бы более 30 миллионов гривен).

Суды ранее поддерживали "Алакор Сити", но Верховный Суд Украины 17 декабря 2024 года по делу № 320/8946/23 частично отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Это означает, что налоговые проблемы ООО "Алакор Сити" еще не решены, и теперь суд первой инстанции должен снова рассматривать возражения компании против требований налоговой службы. Правда, на этот раз уже с учетом выводов Верховного Суда Украины, который не согласился с отменой налоговых уведомлений-решений.

Ироничным является то, что ТРЦ "Гулливер" передан в управление АРМА как арестованное вещественное доказательство в уголовном производстве об уклонении от уплаты налогов.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума заявляла, что установила жесткие критерии для будущих управляющих, которые должны соответствовать высоким стандартам и гарантировать стабильные поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами.

Однако, на фоне информации о налоговых требованиях к компании "Алакор Сити" на десятки миллионов гривен, возникают вопросы: соответствует ли такая компания объявленным критериям и высоким требованиям, заявленным госпожой Думой? Способна ли эта компания, имея собственные долги перед государством, обеспечить эффективное управление ТРЦ "Гулливер" и стабильное поступление средств в государственную казну?

Учитывая финансовые проблемы "Алакор Сити", возникают обоснованные опасения относительно способности компании эффективно управлять огромным активом в центре столицы. Не рискует ли государство потерять потенциальную прибыль, если управление будет передано структуре, которая не смогла справиться с собственными налоговыми обязательствами? Не попытается ли такая компания и в этом случае уклониться от платежей в бюджет, присвоив доход от управления?

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Ранее ряд СМИ сообщали о связях ООО "Алакор Сити" с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко.

Журналисты УНН провели собственное расследование, которое подтвердило эти факты. Владельцем "Алакор Сити" является бизнесмен Дмитрий Адамовский - сын скандального бизнесмена Андрея Адамовского. Хотя сейчас Адамовский-младший позиционирует себя как честный гражданин Канады, по нашей информации, он до сих пор имеет российское гражданство. Паспорт страны-агрессора он, вероятно, получил еще в 2005 году.