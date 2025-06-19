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Спроба №2: АРМА розповіло про результати конкурсу на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер"

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Завершився другий конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Найвигіднішу пропозицію зробило ТОВ "БК МІЛЕНІУМ", яке брало участь і раніше. АРМА перевірить всіх учасників на зв'язки з рф та корупційні схеми.

Спроба №2: АРМА розповіло про результати конкурсу на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер"

Завершився вже другий конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер" в центрі Києва, участь у ньому взяли три учасника. Про це повідомила пресслужба Агентства з питань розшуку і менеджменту активів, пише УНН.

За даними системи Prozorro найбільш вигідною економічною пропозицією є від учасника ТОВ "БК МІЛЕНІУМ". Цей учасник вже брав участь у минулому конкурсі, але тоді його кандидатура була відхилена через порушення антикорупційного законодавства

- повідомили в агентстві.

Другим учасником було ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ", а третім - ТОВ "Алакор Сіті".

Останній учасник також брав участь у минулому конкурсі, але його кандидатуру тоді відхилили через те, що бенефіціаром компанії був резидент рф.

АРМА не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або пов'язані з російською федерацією. Вже відбувається детальна перевірка тендерної документації та всіх учасників на їх причетність до власника та рф

- наголосили в агентстві.

Нагадаємо

АРМА 30 жовтня оголосило перший конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Участь у ньому взяли три компанії, серед них - ТОВ "Алакор Сіті". Низка ЗМІ повідомляла про зв’язки цієї компанії з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка.

Журналісти УНН провели власне розслідування, яке підтвердило ці припущення. Власником "Алакор Сіті" є бізнесмен Дмитро Адамовський - син скандального бізнесмена Андрія Адамовського. Хоча зараз Адамовський-молодший позиціонує себе як чесний громадянин Канади, за нашою інформацією, він досі має російське громадянство. Паспорт країни-агресорки він, ймовірно, отримав ще у 2005 році.

Окрім того, як виявилося, ТОВ "Алакор Сіті" має суттєві фінансові проблеми. Як стало відомо з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, Державна податкова служба України вимагає від компанії сплатити до бюджету понад 66 мільйонів гривень. Врешті решт, АРМА відхилило всіх кандидатів, які претендували на управління згаданим активом і у квітні оголосило новий конкурс.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
Державна податкова служба України
Петро Порошенко
Канада
Київ
Tesla
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