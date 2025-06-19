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Попытка №2: АРМА рассказало о результатах конкурса на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Завершился второй конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Наиболее выгодное предложение сделало ООО "БК МИЛЕНИУМ", которое участвовало и ранее. АРМА проверит всех участников на связи с рф и коррупционные схемы.

Попытка №2: АРМА рассказало о результатах конкурса на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Уже завершился второй конкурс по отбору управляющего для ТРЦ "Гулливер" в центре Киева, в нем приняли участие три компании. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов, пишет УНН.

По данным системы Prozorro, наиболее выгодным экономическим предложением является предложение от участника ООО "БК МИЛЕНИУМ". Этот участник уже принимал участие в прошлом конкурсе, но тогда его кандидатура была отклонена из-за нарушения антикоррупционного законодательства

- сообщили в агентстве.

Вторым участником было ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ", а третьим - ООО "Алакор Сити".

Последний участник также принимал участие в прошлом конкурсе, но его кандидатуру тогда отклонили из-за того, что бенефициаром компании был резидент рф.

АРМА не допустит к управлению компании, причастные к коррупционным схемам, владельца арестованного актива или связанные с российской федерацией. Уже проводится детальная проверка тендерной документации и всех участников на их причастность к владельцу и рф

- подчеркнули в агентстве.

Напомним

АРМА 30 октября объявило первый конкурс по отбору управляющего для ТРЦ "Гулливер". Участие в нем приняли три компании, среди них - ООО "Алакор Сити". Ряд СМИ сообщал о связях этой компании с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко.

Журналисты УНН провели собственное расследование, которое подтвердило эти предположения. Владельцем "Алакор Сити" является бизнесмен Дмитрий Адамовский - сын скандального бизнесмена Андрея Адамовского. Хотя сейчас Адамовский-младший позиционирует себя как честный гражданин Канады, по нашей информации, он до сих пор имеет российское гражданство. Паспорт страны-агрессора он, вероятно, получил еще в 2005 году.

Кроме того, как выяснилось, ООО "Алакор Сити" имеет существенные финансовые проблемы. Как стало известно из данных Единого государственного реестра судебных решений, Государственная налоговая служба Украины требует от компании уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен. В конце концов, АРМА отклонило всех кандидатов, претендовавших на управление упомянутым активом, и в апреле объявило новый конкурс.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Государственная налоговая служба Украины
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Канада
Киев
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