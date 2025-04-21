Спроба №2: АРМА оголосило новий конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер"

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) повторно оголосило конкурс на відбір управителя для столичного торгово-розважального центру "Гулівер". Про це повідомила очільниця агентства Олена Дума, пише УНН.

Вона зазначила, що актив вже виставили на Prozorro. Мінімальна сума очікуваних доходів становить понад 17 мільйонів гривень, управитель буде зобов'язаний понад 70% прибутку сплачувати до державного бюджету.

Ми не допустимо до управління арештованими активами суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією. Всі учасники проходять суворі перевірки на доброчесність та відповідність кваліфікаційним вимогам. Конкурс - це не лотерея, а серйозний відбір, де кожен документ та кожна деталь мають значення - наголосила голова АРМА.

Олена Дума поскаржилася, що попередній конкурс супроводжували інформаційні атаки та позов власника про захист честі і гідності. А тому закликали представників медіа та громадськості долучатися до контролю за проведенням конкурсу, щоб "захищати інтереси держави".

Нагадаємо

АРМА 30 жовтня оголосило перший конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Участь у ньому взяли три компанії, серед них - ТОВ "Алакор Сіті". Низка ЗМІ повідомляла про зв’язки цієї компанії з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка.

Журналісти УНН провели власне розслідування, яке підтвердило ці припущення. Власником "Алакор Сіті" є бізнесмен Дмитро Адамовський - син скандального бізнесмена Андрія Адамовського. Хоча зараз Адамовський-молодший позиціонує себе як чесний громадянин Канади, за нашою інформацією, він досі має російське громадянство. Паспорт країни-агресорки він, ймовірно, отримав ще у 2005 році.

Окрім того, як виявилося, ТОВ "Алакор Сіті" має суттєві фінансові проблеми. Як стало відомо з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, Державна податкова служба України вимагає від компанії сплатити до бюджету понад 66 мільйонів гривень. Врешті решт, АРМА відхилило всіх кандидатів, які претендували на управління згаданим активом.