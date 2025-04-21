Попытка №2: АРМА объявило новый конкурс на отбор управителя для ТРЦ "Гулливер"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) повторно объявило конкурс на отбор управляющего для столичного торгово-развлекательного центра "Гулливер". Об этом сообщила глава агентства Елена Дума, пишет УНН.

Она отметила, что актив уже выставили на Prozorro. Минимальная сумма ожидаемых доходов составляет более 17 миллионов гривен, управляющий будет обязан более 70% прибыли перечислять в государственный бюджет.

Мы не допустим к управлению арестованными активами субъектов, связанных с бывшими владельцами или аффилированных с российской федерацией. Все участники проходят строгие проверки на добросовестность и соответствие квалификационным требованиям. Конкурс - это не лотерея, а серьезный отбор, где каждый документ и каждая деталь имеют значение - подчеркнула глава АРМА.

Елена Дума пожаловалась, что предыдущий конкурс сопровождали информационные атаки и иск владельца о защите чести и достоинства. А потому призвала представителей медиа и общественности приобщаться к контролю за проведением конкурса, чтобы "защищать интересы государства".

Напомним

АРМА 30 октября объявило первый конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Участие в нем приняли три компании, среди них - ООО "Алакор Сити". Ряд СМИ сообщал о связях этой компании с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко.

Журналисты УНН провели собственное расследование, которое подтвердило эти предположения. Владельцем "Алакор Сити" является бизнесмен Дмитрий Адамовский - сын скандального бизнесмена Андрея Адамовского. Хотя сейчас Адамовский-младший позиционирует себя как честный гражданин Канады, по нашей информации, он до сих пор имеет российское гражданство. Паспорт страны-агрессора он, вероятно, получил еще в 2005 году.

Кроме того, как выяснилось, ООО "Алакор Сити" имеет существенные финансовые проблемы. Как стало известно из данных Единого государственного реестра судебных решений, Государственная налоговая служба Украины требует от компании уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен. В конце концов, АРМА отклонило всех кандидатов, претендовавших на управление упомянутым активом.