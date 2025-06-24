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Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"

Київ • УНН

 • 18094 перегляди

Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"

Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"

Днями розгорівся скандал про продаж державної компанії "Укрбуд" фірмі грузинського олігарха з підозрілими звʼязками з російським бізнесом. За ширмою аукціону з "ринковими умовами" може бути прихований фактично лобізм з боку посадової особи з доступом до конфіденційної інформації та прямим родинним звʼязком з переможцем торгів, пише УНН.

Йдеться про заступника голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Грігола Катамадзе. Його син - Іраклій Катамадзе - очолює, за даними YouControl, компанію "Петро Ойл Енд Кемікалс", яка й стала переможцем торгів з продажу "Укрбуд".

За даними YouControl, Грігол Катамадзе і сам колись був керівником цієї компанії, що може свідчити про особисту зацікавленість у результатах конкурсу та потенційний конфлікт інтересів.

Саме ця компанія була єдиним учасником, який на кожному етапі аукціону пропонував ціну рівно на 1 тисячу гривень вищу за наступного конкурента. Сама структура "Петро Ойл", як свідчать дані YouControl, повʼязана через офшори з грузинським олігархом Давідом Бежуашвілі, який, за інформацією журналістів, "контролює на російські гроші енергетику Грузії і "фронтить" російські активи у цьому регіоні". 

Варто зазначити, що звʼязки між родинами Катамадзе та Бежуашвілі мають довгу історію. У 2007-2008 роках Катамадзе працював заступником міністра закордонних справ Грузії в уряді, де міністром був Гела Бежуашвілі, брат олігарха Давіда Бежуашвілі.

Попри те, що самі торги проводив Фонд держмайна, АРМА має доступ до великого обсягу закритої інформації про арештовані активи, зокрема потенційно привабливі для інвесторів. Грігол Катамадзе як не остання людина в АРМА, ймовірно мав інформацію, яка могла впливати на обізнаність учасників і хід торгів. Особливо, якщо враховувати, що йдеться про інтереси його сина.

Чи мав Грігол Катамадзе безпосередньо вплив на процес торгів, чи, принаймні, доступ до інформації, яка давала перевагу його сину та пов’язаній з ним компанії, мають розібратися компетентні органи. Але вже зараз "збігів" занадто багато, щоб не привернути увагу правоохоронців.

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Попри те, що законом не заборонено родичам держслужбовців брати участь у відкритих аукціонах, подібна ситуація з обʼєднанням родинних, політичних і бізнес звʼязків вказують на можливий вплив. Зокрема, підозри підсилює і незвично синхронна поведінка компанії-переможця під час торгів - ставки рівно на тисячу гривень більше, ніж у конкурентів, виглядають радше як технічна участь, ніж як реальна ринкова боротьба.

Історія з "Укрбудом" ще раз вказує на необхідність перевірки доброчесності посадовців Агентства з розшуку і менеджменту активів. Лише публічне розʼяснення від правоохоронних органів зможе зняти підозри про потенційний конфлікт інтересів і використання службового становища посадовцем АРМА. Якщо ж розслідування підтвердить наявність таких порушень, відповідальні мають понести політичну та кримінальну відповідальність.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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