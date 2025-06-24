Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"

На днях разгорелся скандал о продаже государственной компании "Укрбуд" фирме грузинского олигарха с подозрительными связями с российским бизнесом. За ширмой аукциона с "рыночными условиями" может быть скрыт фактически лоббизм со стороны должностного лица с доступом к конфиденциальной информации и прямой родственной связью с победителем торгов, пишет УНН.

Речь идет о заместителе председателя Агентства по розыску и менеджменту активов Григоле Катамадзе. Его сын - Ираклий Катамадзе - возглавляет, по данным YouControl, компанию "Петро Ойл Энд Кемикалс", которая и стала победителем торгов по продаже "Укрбуд".

По данным YouControl, Григол Катамадзе и сам когда-то был руководителем этой компании, что может свидетельствовать о личной заинтересованности в результатах конкурса и потенциальном конфликте интересов.

Именно эта компания была единственным участником, который на каждом этапе аукциона предлагал цену ровно на 1 тысячу гривен выше следующего конкурента. Сама структура "Петро Ойл", как свидетельствуют данные YouControl, связана через офшоры с грузинским олигархом Давидом Бежуашвили, который, по информации журналистов, "контролирует на российские деньги энергетику Грузии и "фронтит" российские активы в этом регионе".

Стоит отметить, что связи между семьями Катамадзе и Бежуашвили имеют долгую историю. В 2007-2008 годах Катамадзе работал заместителем министра иностранных дел Грузии в правительстве, где министром был Гела Бежуашвили, брат олигарха Давида Бежуашвили.

Несмотря на то, что сами торги проводил Фонд госимущества, АРМА имеет доступ к большому объему закрытой информации об арестованных активах, в частности потенциально привлекательных для инвесторов. Григол Катамадзе как не последний человек в АРМА, вероятно, имел информацию, которая могла влиять на осведомленность участников и ход торгов. Особенно, если учитывать, что речь идет об интересах его сына.

Имел ли Григол Катамадзе непосредственное влияние на процесс торгов, или, по крайней мере, доступ к информации, которая давала преимущество его сыну и связанной с ним компании, должны разобраться компетентные органы. Но уже сейчас "совпадений" слишком много, чтобы не привлечь внимание правоохранителей.

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Несмотря на то, что законом не запрещено родственникам госслужащих участвовать в открытых аукционах, подобная ситуация с объединением родственных, политических и бизнес связей указывают на возможное влияние. В частности, подозрения усиливает и необычно синхронное поведение компании-победителя во время торгов - ставки ровно на тысячу гривен больше, чем у конкурентов, выглядят скорее как техническое участие, чем как реальная рыночная борьба.

История с "Укрбудом" еще раз указывает на необходимость проверки добросовестности должностных лиц Агентства по розыску и менеджменту активов. Только публичное разъяснение от правоохранительных органов сможет снять подозрения о потенциальном конфликте интересов и использовании служебного положения должностным лицом АРМА. Если же расследование подтвердит наличие таких нарушений, ответственные должны понести политическую и уголовную ответственность.