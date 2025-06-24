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Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"

Киев • УНН

 • 7736 просмотра

Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"

Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"

На днях разгорелся скандал о продаже государственной компании "Укрбуд" фирме грузинского олигарха с подозрительными связями с российским бизнесом. За ширмой аукциона с "рыночными условиями" может быть скрыт фактически лоббизм со стороны должностного лица с доступом к конфиденциальной информации и прямой родственной связью с победителем торгов, пишет УНН.

Речь идет о заместителе председателя Агентства по розыску и менеджменту активов Григоле Катамадзе. Его сын - Ираклий Катамадзе - возглавляет, по данным YouControl, компанию "Петро Ойл Энд Кемикалс", которая и стала победителем торгов по продаже "Укрбуд".

По данным YouControl, Григол Катамадзе и сам когда-то был руководителем этой компании, что может свидетельствовать о личной заинтересованности в результатах конкурса и потенциальном конфликте интересов.

Именно эта компания была единственным участником, который на каждом этапе аукциона предлагал цену ровно на 1 тысячу гривен выше следующего конкурента. Сама структура "Петро Ойл", как свидетельствуют данные YouControl, связана через офшоры с грузинским олигархом Давидом Бежуашвили, который, по информации журналистов, "контролирует на российские деньги энергетику Грузии и "фронтит" российские активы в этом регионе". 

Стоит отметить, что связи между семьями Катамадзе и Бежуашвили имеют долгую историю. В 2007-2008 годах Катамадзе работал заместителем министра иностранных дел Грузии в правительстве, где министром был Гела Бежуашвили, брат олигарха Давида Бежуашвили.

Несмотря на то, что сами торги проводил Фонд госимущества, АРМА имеет доступ к большому объему закрытой информации об арестованных активах, в частности потенциально привлекательных для инвесторов. Григол Катамадзе как не последний человек в АРМА, вероятно, имел информацию, которая могла влиять на осведомленность участников и ход торгов. Особенно, если учитывать, что речь идет об интересах его сына.

Имел ли Григол Катамадзе непосредственное влияние на процесс торгов, или, по крайней мере, доступ к информации, которая давала преимущество его сыну и связанной с ним компании, должны разобраться компетентные органы. Но уже сейчас "совпадений" слишком много, чтобы не привлечь внимание правоохранителей.

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Несмотря на то, что законом не запрещено родственникам госслужащих участвовать в открытых аукционах, подобная ситуация с объединением родственных, политических и бизнес связей указывают на возможное влияние. В частности, подозрения усиливает и необычно синхронное поведение компании-победителя во время торгов - ставки ровно на тысячу гривен больше, чем у конкурентов, выглядят скорее как техническое участие, чем как реальная рыночная борьба.

История с "Укрбудом" еще раз указывает на необходимость проверки добросовестности должностных лиц Агентства по розыску и менеджменту активов. Только публичное разъяснение от правоохранительных органов сможет снять подозрения о потенциальном конфликте интересов и использовании служебного положения должностным лицом АРМА. Если же расследование подтвердит наличие таких нарушений, ответственные должны понести политическую и уголовную ответственность.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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