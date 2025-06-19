“Укрбуд” на фіктивному аукціоні купила скандальна фірма грузинського олігарха, що працює на рф - блогер

Державну компанію "Укрбуд" на фіктивному аукціоні купила скандальна фірма грузинського олігарха, котрий працює на рф. Допомогли йому представники родини Черновецьких, а лобіював цю схему український бізнесмен Тимур Міндіч. Про це розповів блогер Сергій Наумович.

Київ діловий оговтується від новин про покупку державної компанії "Укрбуд" за 805 млн і 1 гривню. Скільки це у доларах, до речі? Точніше, Київ діловий наводить різкість щодо того, хто може стати власником цього будівельного монстра. А там бомба сповільненої дії… Що вже відомо про покупця? Слідкуйте за руками: фірма "Петро Ойл Енд Кемікалс" — скандально відомий бізнес з кіпрського офшору, що у свою чергу належить офшору з Маршалових островів, що у свою чергу належить грузинському олігарху Бежуашвілі, що контролює на російські гроші енергетику Грузії і "фронтить" російські активи у цьому регіоні, у тому числі — і з кримінальним душком за походженням - повідомив Наумович.

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Він звернув увагу на те, що у самої української дочки "переможця" конкурсу з продажу "Укрбуду" "смішний" статутний капітал у 1000 грн. Очолює її земляк олігарха - Іраклій Катамадзе, чиновник що тричі урядував митницями на різних рівнях, востаннє - київською.

Google видає безліч смішних відео і статей про його ментальний стан і те що вся митна кар'єра — виключно заслуга батька Григола Катамадзе. Який і запустив сімейний підряд керівництва у тому "Петро Ойл". Саме під його керівництвом раніше відбувався скандальний "захід" російсько-грузинських грошей з офшорів на Херсонський порт. Але тепер Катамадзе-батько — впливовий керівник і заступник в ще більш скандальній АРМА, має доступи до закритої інформації, у зоні впливу якого останні заходи цього Агентства до багатьох об'єктів. Чи не тому в усіх трьох фазах торгів по "Укрбуду" Катамадзе син давав від Ойла ціну чітко на 1 тисячу грн більше?.. - припустив блогер.

За його словами, у самих торгах приймали участь п’ять компаній, більшість з яких - "одноденки" з незначними статутними капіталами і відсутністю коштів, багато - з усіма ознаками фіктивності.

За частиною напряму маячить тінь "космонавтів" Черновецького. Доречі, саме люди Бежуашвілі допомогли біглому екс-меру Києва обжитися у Батумі. І, доречі, саме "космонавти" допомогли у далекі 2010-ті роки саме Бежуашвілі прибрати до рук найбільшого українського виробника інсуліну — завод "Індар". І вкласти з метою легалізації сірі кошти російської енергетики з Кавказу у безліч об'єктів нерухомості у Києві та Москві… І що цього разу "космонавти" робили на аукціоні "Укрбуду"? Знову — супровід, масовка російським грузинам? Про війну не чули? Ніби і 5 учасників, ніби і всі мовчать, а по факту фунти "космонавтів" і грузин з копійчаними статутами для потрібної картинки "законності" заходу російсько- грузинсько-кіпрсько-маршаловського "поважного інвестора" - підкреслив Наумович.

Він також поділився свіжою інформацією від київських блогерів, що спеціалізуються на інсайдах.