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“Укрбуд” на фіктивному аукціоні купила скандальна фірма грузинського олігарха, що працює на рф - блогер

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Державну компанію "Укрбуд" за 805 млн грн придбала фірма "Петро Ойл Енд Кемікалс", пов'язана з грузинським олігархом Бежуашвілі. Його бізнес контролює російські активи, а угоді сприяли родичі екс-мера Черновецького та бізнесмен Тимур Міндіч.

“Укрбуд” на фіктивному аукціоні купила скандальна фірма грузинського олігарха, що працює на рф - блогер

Державну компанію "Укрбуд" на фіктивному аукціоні купила скандальна фірма грузинського олігарха, котрий працює на рф. Допомогли йому представники родини Черновецьких, а лобіював цю схему український бізнесмен Тимур Міндіч. Про це розповів блогер Сергій Наумович.

Київ діловий оговтується від новин про покупку державної компанії "Укрбуд" за 805 млн і 1 гривню. Скільки це у доларах, до речі? Точніше, Київ діловий наводить різкість щодо того, хто може стати власником цього будівельного монстра. А там бомба сповільненої дії… Що вже відомо про покупця? Слідкуйте за руками: фірма "Петро Ойл Енд Кемікалс" — скандально відомий бізнес з кіпрського офшору, що у свою чергу належить офшору з Маршалових островів, що у свою чергу належить грузинському олігарху Бежуашвілі, що контролює на російські гроші енергетику Грузії і "фронтить" російські активи у цьому регіоні, у тому числі — і з кримінальним душком за походженням

- повідомив Наумович.

Деталі

Він звернув увагу на те, що у самої української дочки "переможця" конкурсу з продажу "Укрбуду" "смішний" статутний капітал у 1000 грн. Очолює її земляк олігарха - Іраклій Катамадзе, чиновник що тричі урядував митницями на різних рівнях, востаннє - київською.

Google видає безліч смішних відео і статей про його ментальний стан і те що вся митна кар'єра — виключно заслуга батька Григола Катамадзе. Який і запустив сімейний підряд керівництва у тому "Петро Ойл". Саме під його керівництвом раніше відбувався скандальний "захід" російсько-грузинських грошей з офшорів на Херсонський порт. Але тепер Катамадзе-батько — впливовий керівник і заступник в ще більш скандальній АРМА, має доступи до закритої інформації, у зоні впливу якого останні заходи цього Агентства до багатьох об'єктів. Чи не тому в усіх трьох фазах торгів по "Укрбуду" Катамадзе син давав від Ойла ціну чітко на 1 тисячу грн більше?.. 

- припустив блогер.

За його словами, у самих торгах приймали участь п’ять компаній, більшість з яких - "одноденки" з незначними статутними капіталами і відсутністю коштів, багато - з усіма ознаками фіктивності.

За частиною напряму маячить тінь "космонавтів" Черновецького. Доречі, саме люди Бежуашвілі допомогли біглому екс-меру Києва обжитися у Батумі. І, доречі, саме "космонавти" допомогли у далекі 2010-ті роки саме Бежуашвілі прибрати до рук найбільшого українського виробника інсуліну — завод "Індар". І вкласти з метою легалізації сірі кошти російської енергетики з Кавказу у безліч об'єктів нерухомості у Києві та Москві… І що цього разу "космонавти" робили на аукціоні "Укрбуду"? Знову — супровід, масовка російським грузинам? Про війну не чули? Ніби і 5 учасників, ніби і всі мовчать, а по факту фунти "космонавтів" і грузин з копійчаними статутами для потрібної картинки "законності" заходу російсько- грузинсько-кіпрсько-маршаловського "поважного інвестора"

- підкреслив Наумович.

Він також поділився свіжою інформацією від київських блогерів, що спеціалізуються на інсайдах.

За сімейним грузинським підрядом з АРМА (Катамадзе) — митниця (Катамадзе) — Ойл (олігарх Бежуашвілі і російські компанії), за лобізмом цього спрута і їхніми покупками давно маячить постать Міндіча… Цікаво. Фонд держмайна поки мовчить. Звісно! Вже в медіа є неофіційний фідбек офрекрдс від одного з замів, що і там більшість, м'яко кажучи, в "охрінінні" від покупця-обранця з перевагою на аукціоні у 26 доларів над конкурентами при ціні 805 млн. Та поки мовчать. Та в країні, здається, ще є БЕБ, наприклад… чи Міндіч вже "порішав". Розумієте, хто тепер буде "укрбудіть" в Україні? СБУ, ау!

- обурився блогер.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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