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«Укрбуд» на фиктивном аукционе купила скандальная фирма грузинского олигарха, которая работает на рф - блогер

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Государственную компанию "Укрбуд" за 805 млн грн приобрела фирма "Петро Ойл Энд Кемикалс", связанная с грузинским олигархом Бежуашвили. Его бизнес контролирует российские активы, а сделке способствовали родственники экс-мэра Черновецкого и бизнесмен Тимур Миндич.

«Укрбуд» на фиктивном аукционе купила скандальная фирма грузинского олигарха, которая работает на рф - блогер

Государственную компанию "Укрбуд" на фиктивном аукционе купила скандальная фирма грузинского олигарха, работающего на рф. Помогли ему представители семьи Черновецких, а лоббировал эту схему украинский бизнесмен Тимур Миндич. Об этом рассказал блогер Сергей Наумович.

Киев деловой приходит в себя от новостей о покупке государственной компании "Укрбуд" за 805 млн и 1 гривну. Сколько это в долларах, кстати? Точнее, Киев деловой наводит резкость относительно того, кто может стать владельцем этого строительного монстра. А там бомба замедленного действия… Что уже известно о покупателе? Следите за руками: фирма "Петро Ойл Енд Кемикалс" — скандально известный бизнес из кипрского офшора, который в свою очередь принадлежит офшору с Маршалловых островов, который в свою очередь принадлежит грузинскому олигарху Бежуашвили, контролирующему на российские деньги энергетику Грузии и "фронтящему" российские активы в этом регионе, в том числе — и с криминальным душком по происхождению

- сообщил Наумович.

Детали

Он обратил внимание на то, что у самой украинской дочери "победителя" конкурса по продаже "Укрбуда" "смешной" уставный капитал в 1000 грн. Возглавляет ее земляк олигарха - Ираклий Катамадзе, чиновник, трижды руководивший таможнями на разных уровнях, в последний раз - киевской.

Google выдает множество смешных видео и статей о его ментальном состоянии и о том, что вся таможенная карьера — исключительно заслуга отца Григола Катамадзе. Который и запустил семейный подряд руководства в том "Петро Ойл". Именно под его руководством ранее происходил скандальный "заход" российско-грузинских денег из офшоров на Херсонский порт. Но теперь Катамадзе-отец — влиятельный руководитель и заместитель в еще более скандальной АРМА, имеет доступы к закрытой информации, в зоне влияния которого последние меры этого Агентства ко многим объектам. Не поэтому ли во всех трех фазах торгов по "Укрбуду" Катамадзе-сын давал от Ойл цену четко на 1 тысячу грн больше?.. 

- предположил блогер.

По его словам, в самих торгах принимали участие пять компаний, большинство из которых - "однодневки" с незначительными уставными капиталами и отсутствием средств, многие - со всеми признаками фиктивности.

За частью направления маячит тень "космонавтов" Черновецкого. К слову, именно люди Бежуашвили помогли беглому экс-мэру Киева обжиться в Батуми. И, кстати, именно "космонавты" помогли в далекие 2010-е годы именно Бежуашвили прибрать к рукам крупнейшего украинского производителя инсулина — завод "Индар". И вложить с целью легализации серые средства российской энергетики с Кавказа во множество объектов недвижимости в Киеве и Москве… И что на этот раз "космонавты" делали на аукционе "Укрбуда"? Снова — сопровождение, массовка российским грузинам? О войне не слышали? Будто и 5 участников, будто и все молчат, а по факту фунты "космонавтов" и грузины с копеечными уставами для нужной картинки "законности" захода российско- грузинско-кипрско-маршалловского "уважаемого инвестора"

- подчеркнул Наумович.

Он также поделился свежей информацией от киевских блогеров, специализирующихся на инсайдах.

За семейным грузинским подрядом с АРМА (Катамадзе) — таможня (Катамадзе) — Ойл (олигарх Бежуашвили и российские компании), за лоббизмом этого спрута и их покупками давно маячит фигура Миндича… Интересно. Фонд госимущества пока молчит. Конечно! Уже в медиа появился неофициальный фидбек офрекрдс от одного из замов, что и там большинство, мягко говоря, в "офигении" от покупателя-избранника с преимуществом на аукционе в 26 долларов над конкурентами при цене 805 млн. Но пока молчат. Но в стране, кажется, еще есть БЭБ, например… или Миндич уже "порешал". Понимаете, кто теперь будет "укрбудить" в Украине? СБУ, ау!

- возмутился блогер.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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