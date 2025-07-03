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“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”

Київ • УНН

 • 8971 перегляди

Компанія "Алакор Сіті", бенефіціаром якої є громадянин рф, вдруге бере участь у конкурсі на управління столичним ТРЦ "Гулівер", попри попереднє відхилення. Це викликає питання щодо можливої зацікавленості всередині АРМА, зокрема через зв'язки заступника голови АРМА з бізнес-оточенням власника компанії.

“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”

Компанія "Алакор Сіті", бенефіціаром якої є громадянин рф, вдруге бере участь у конкурсі на відбір управителя для столичного ТРЦ "Гулівер" і це попри суспільний резонанс та ризики для національної безпеки. Журналісти УНН дослідили, хто може бути зацікавлений у самому Агентстві з розшуку і менеджменту активів у тому, щоб саме ця компанія отримала актив.

Деталі

Другий конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер" переходить у вирішальну фазу. З трьох компаній-претендентів залишилося лише дві - ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" та ТОВ "Алакор Сіті". Остання вже брала участь у першому конкурсі на відбір управителя для "Гуліверу" і була знята з перегонів через наявність у її власника Дмитра Адамовського російського громадянства, що підтвердили розвідувальні органи у результаті перевірки компанії.

Цей факт мав би автоматично унеможливити участь компанії в подібних конкурсах, втім "Алакор Сіті" не лише знову допущена до конкурсу, а й має всі шанси отримати актив.

Тут постає логічне запитання: чи може хтось всередині АРМА бути зацікавлений у перемозі саме "Алакор Сіті"?

У публічному просторі неодноразово згадувалося імʼя заступника голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Грігола Катамадзе у контексті сумнівних рішень щодо управління арештованими активами. Зокрема, нещодавно розгорівся скандал через те, що Катамадзе міг сприяти компанії "Петро Ойл Енд Кемікалс", яку очолює його син Іраклій Катамадзе, стати переможцем торгів за "Укрбуд". Після розголосу Фонд держмайна все ж відмовився підписувати договір купівлі-продажу компанії "Укрбуд" з "Петро Ойл Енд Кемікалс". Проте попри очевидний суспільний резонанс, жодної реакції з боку керівництва Агентства з розшуку і менеджменту активів досі немає.

Так от, за інформацією ЗМІ, Грігол Катамадзе через свого сина має давні звʼязки з бізнес-оточенням Дмитра Адамовського - бенефіціара компанії "Алакор Сіті". 

Ці контакти, звісно, не є прямим доказом впливу на поточний конкурс, однак сам факт — тривожний, а навіть потенційний конфлікт інтересів має бути предметом перевірки з боку правоохоронців.

Якщо "Алакор Сіті" буде допущена до управління об’єктом у центрі столиці, це вказуватиме не лише на недосконалість роботи системи, але й, можливо, — на свідому дію когось із керівного складу АРМА. Суспільство має право знати, хто і як впливає на такі рішення.

Детальніше, хто такий Дмитро Адамовський та як він повʼязаний з оточенням експрезидента Петра Порошенка - читайте за тут

Нагадаємо

Агентство з розшуку і менеджменту активів неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Нещодавно голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна повідомила, що голова АРМА уклала третій за 2025 рік договір про управління активами - арештований актив передають в управління особам, ймовірно, повʼязаним із російським власником. Голова антикорупційного комітету назвала ситуацію "двоходовкою", адже спочатку Олена Дума заявила, що не допустить до управління російських власників, а потім "спокійнісінько обирає управителем компанію… яку слідство вважає повʼязаною із тими само власниками".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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