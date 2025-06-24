Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”

Компанія "Алакор Сіті" вже вдруге намагається отримати в управління один з найбільших обʼєктів у центрі столиці ТРЦ "Гулівер". Це викликає все більше запитань, адже відомо, що власник компанії Дмитро Адамовський має громадянство рф, пише УНН.

Це вже не припущення чи версія ЗМІ. Ці дані отримало Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) від українських розвідувальних органів.

У межах перевірки документів ТОВ "Алакор Сіті" під час першого конкурсу АРМА зробило запит до правоохоронних та інших державних органів. У відповіді розвідувальних органів чітко зазначено:

"Адамовський Д.А., який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Алакор Сіті", має громадянство Канади та рф (а також посвідку на проживання в Україні)".

АРМА офіційно долучило цю інформацію до пояснень, поданих до Антимонопольного комітету України під час розгляду скарги від "Алакор Сіті" на результати конкурсу.

Відповідно до законодавства, у публічних конкурсах та процедурах закупівель не можуть брати участь юридичні особи, кінцевим бенефіціаром яких є громадяни рф. Таким чином, сам факт наявності російського паспорта — вже є підставою для автоматичного відхилення компанії від участі у конкурсі. І саме це сталося в першому турі.

Але компанія "Алакор Сіті" повернулась у гру — і подала документи на участь у повторному конкурсі.

Проте в АРМА вже наголосили, що не допустять до управління ТРЦ компанії, повʼязані з країною-агресором.

"АРМА не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або пов'язані з російською федерацією", - заявили в агентстві.

Хто такий Адамовський?

Дмитро Адамовський - син скандально відомого бізнесмена Андрія Адамовського, повʼязаного з корупційними махінаціями на постачанні пального для Міноборони України через компанію "Трейд Коммодіті". Також Андрій Адамовський є давнім бізнес-партнером соратників Петра Порошенка Олександра Грановського та Ігоря Кононенка.

Зараз Адамовський-молодший намагається побудувати імідж "канадського інвестора". Але офіційна інформація від розвідки доводить інше - за паспортом громадянина Канади ховається російський.

Чи є цього разу шанси у "Алакор Сіті" отримати перемогу у конкурсі поки не відомо. Але точно відомо, що ця компанія наразі намагається відбілити репутацію перед АРМА і приховати російський паспорт за "канадським прикриттям". Та про це у наступному тексті.

Нагадаємо

ТОВ "Алакор Сіті" також має суттєві фінансові проблеми. Як стало відомо з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, Державна податкова служба України вимагає від компанії сплатити до бюджету понад 66 мільйонів гривень.