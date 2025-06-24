Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
14:05 • 12022 просмотра
Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
12:48 • 28884 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 54981 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 92580 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 102321 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
24 июня, 07:34 • 83318 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 61921 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 67542 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 60718 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 321141 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
44%
743мм
Популярные новости
Зеленский: планы на встречу с Трампом на саммите НАТО в Гааге есть24 июня, 08:36 • 95594 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 118445 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 84791 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков11:50 • 42241 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 36070 просмотра
публикации
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”15:24 • 12348 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко12:11 • 36878 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков11:50 • 43122 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 85659 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 119312 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Элон Маск
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Гаага
Соединённые Штаты
Иран
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом14:38 • 10806 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"11:51 • 19724 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 105191 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 183427 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 305260 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
ЧатГПТ
Вашингтон Пост
Нью-Йорк Таймс

Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”

Киев • УНН

 • 11722 просмотра

Компания "Алакор Сити" во второй раз претендует на управление ТРЦ "Гулливер", несмотря на то, что ее конечный бенефициар, Дмитрий Адамовский, имеет гражданство рф, что противоречит украинскому законодательству. АРМА заявило, что не допустит к управлению компании, связанные со страной-агрессором.

Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”

Компания "Алакор Сити" уже во второй раз пытается получить в управление один из крупнейших объектов в центре столицы ТРЦ "Гулливер". Это вызывает все больше вопросов, ведь известно, что владелец компании Дмитрий Адамовский имеет гражданство рф, пишет УНН.

Это уже не предположение или версия СМИ. Эти данные получило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) от украинских разведывательных органов.

В рамках проверки документов ООО "Алакор Сити" во время первого конкурса АРМА сделало запрос в правоохранительные и другие государственные органы. В ответе разведывательных органов четко указано:

"Адамовский Д.А., который является конечным бенефициарным владельцем ООО "Алакор Сити", имеет гражданство Канады и рф (а также вид на жительство в Украине)".

АРМА официально приобщило эту информацию к объяснениям, поданным в Антимонопольный комитет Украины во время рассмотрения жалобы от "Алакор Сити" на результаты конкурса. 

Согласно законодательству, в публичных конкурсах и процедурах закупок не могут участвовать юридические лица, конечным бенефициаром которых являются граждане рф. Таким образом, сам факт наличия российского паспорта — уже является основанием для автоматического отклонения компании от участия в конкурсе. И именно это произошло в первом туре.

Но компания "Алакор Сити" вернулась в игру — и подала документы на участие в повторном конкурсе. 

Однако в АРМА уже подчеркнули, что не допустят к управлению ТРЦ компании, связанные со страной-агрессором.

"АРМА не допустит к управлению компании, причастные к коррупционным схемам, владельца арестованного актива или связанные с российской федерацией", - заявили в агентстве.

Кто такой Адамовский?

Дмитрий Адамовский - сын скандально известного бизнесмена Андрея Адамовского, связанного с коррупционными махинациями по поставкам топлива для Минобороны Украины через компанию "Трейд Коммодити". Также Андрей Адамовский является давним бизнес-партнером соратников Петра Порошенко Александра Грановского и Игоря Кононенко.

Сейчас Адамовский-младший пытается построить имидж "канадского инвестора". Но официальная информация от разведки доказывает другое - за паспортом гражданина Канады скрывается российский.

Есть ли на этот раз шансы у "Алакор Сити" одержать победу в конкурсе пока не известно. Но точно известно, что эта компания сейчас пытается отбелить репутацию перед АРМА и скрыть российский паспорт за "канадским прикрытием". Но об этом в следующем тексте.

Напомним

ООО "Алакор Сити" также имеет существенные финансовые проблемы. Как стало известно из данных Единого государственного реестра судебных решений, Государственная налоговая служба Украины требует от компании уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитикапубликации
Петр Порошенко
Антимонопольный комитет Украины
Министерство обороны Украины
Канада
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9