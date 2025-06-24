Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”

Компания "Алакор Сити" уже во второй раз пытается получить в управление один из крупнейших объектов в центре столицы ТРЦ "Гулливер". Это вызывает все больше вопросов, ведь известно, что владелец компании Дмитрий Адамовский имеет гражданство рф, пишет УНН.

Это уже не предположение или версия СМИ. Эти данные получило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) от украинских разведывательных органов.

В рамках проверки документов ООО "Алакор Сити" во время первого конкурса АРМА сделало запрос в правоохранительные и другие государственные органы. В ответе разведывательных органов четко указано:

"Адамовский Д.А., который является конечным бенефициарным владельцем ООО "Алакор Сити", имеет гражданство Канады и рф (а также вид на жительство в Украине)".

АРМА официально приобщило эту информацию к объяснениям, поданным в Антимонопольный комитет Украины во время рассмотрения жалобы от "Алакор Сити" на результаты конкурса.

Согласно законодательству, в публичных конкурсах и процедурах закупок не могут участвовать юридические лица, конечным бенефициаром которых являются граждане рф. Таким образом, сам факт наличия российского паспорта — уже является основанием для автоматического отклонения компании от участия в конкурсе. И именно это произошло в первом туре.

Но компания "Алакор Сити" вернулась в игру — и подала документы на участие в повторном конкурсе.

Однако в АРМА уже подчеркнули, что не допустят к управлению ТРЦ компании, связанные со страной-агрессором.

"АРМА не допустит к управлению компании, причастные к коррупционным схемам, владельца арестованного актива или связанные с российской федерацией", - заявили в агентстве.

Кто такой Адамовский?

Дмитрий Адамовский - сын скандально известного бизнесмена Андрея Адамовского, связанного с коррупционными махинациями по поставкам топлива для Минобороны Украины через компанию "Трейд Коммодити". Также Андрей Адамовский является давним бизнес-партнером соратников Петра Порошенко Александра Грановского и Игоря Кононенко.

Сейчас Адамовский-младший пытается построить имидж "канадского инвестора". Но официальная информация от разведки доказывает другое - за паспортом гражданина Канады скрывается российский.

Есть ли на этот раз шансы у "Алакор Сити" одержать победу в конкурсе пока не известно. Но точно известно, что эта компания сейчас пытается отбелить репутацию перед АРМА и скрыть российский паспорт за "канадским прикрытием". Но об этом в следующем тексте.

Напомним

ООО "Алакор Сити" также имеет существенные финансовые проблемы. Как стало известно из данных Единого государственного реестра судебных решений, Государственная налоговая служба Украины требует от компании уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен.