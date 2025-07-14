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Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума

Київ • УНН

 • 7272 перегляди

Верховна Рада цього тижня розгляне проєкт постанови, що заблокував підписання законопроєкту про реформу АРМА. Документ, внесений "Батьківщиною", має бути розглянутий у четвер, щоб розблокувати процес оновлення Агентства.

Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума

Верховна Рада цього тижня планує розглянути проєкт постанови, яким було заблоковано підписання законопроєкту про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів. Очікується, що парламент розгляне документ, внесений депутатами від партії "Батьківщина", вже в четвер і розблокує процес оновлення АРМА, пише УНН.

Деталі

Парламент 18 червня 253 голосами підтримав в цілому законопроєкт №12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами. Документ має підписати голова Верховної Ради, а потім Президент.

Проте через кілька днів на сайті Верховної Ради зʼявився проєкт постанови від депутатів партії "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко про скасування рішення Ради щодо ухвалення законопроєкту. Це заблокувало підписання документа головою Ради та Президентом - принаймні до моменту її розгляду. 

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Законопроєкт №12374-д є однією з ключових вимог для отримання наступного траншу фінансової допомоги в межах програми від ЄС Ukraine Facility і мав бути прийнятий ще до закінчення І кварталу 2025 року.

Документ, зокрема, вдосконалює процедури конкурсного відбору голови агентства, порядок незалежного зовнішнього аудиту АРМА, а також запроваджує прозорі та зрозумілі процедури відбору управителів арештованими активами. Його підтримали і в профільному антикорупційному комітеті, і громадські активісти, і міжнародні партнери

Головною публічною противницею відповідного документу була лише чинна очільниця АРМА Олена Дума. Вона кілька місяців поспіль саботувала законопроєкт, ймовірно через побоювання втратити свою посаду.

Та на тлі скандалів довкола керівництва АРМА, серед іншого - закупівля автомобіля в топовій комплектації та мовчання щодо можливого конфлікту інтересів у заступника Катамадзе, суспільний запит на реформу агентства зростає.

Якщо Рада відхилить постанову "Батьківщини", Президент отримає змогу підписати закон і запустити реформу. Наступні дні покажуть, чи готовий парламент поставити крапку в цій затяжній історії та нарешті дати старт справжнім змінам в АРМА.

Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог20.06.25, 16:11 • 140397 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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