Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму

После четырехлетнего перерыва Джастин Бибер выпустил новый альбом Swag, в котором он объединил музыку и личные переживания. Пластинка из 20 треков затрагивает темы психического здоровья, семьи, веры и медийного давления и даже содержит фрагмент вирусного видео, в котором певец ссорится с папарацци.

Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сам альбом длится чуть менее часа и включает 20 композиций, в которых Бибер открыто говорит о личном — от веры до отношений. В записи приняли участие такие рэперы, как Sexxy Red, Cash Cobain и Gunna.

Название пластинки Swag отсылает к хиту 2012 года Boyfriend, где звучит фраза: "swag, swag, swag, on you". Одним из самых громких моментов нового альбома Swag Джастина Бибера стал фрагмент из видео, снятого в День отца.

На нем певец вступает в спор с папарацци:

Я папа. Я муж. Ты этого не понимаешь. Для тебя это не показатель времени. Я стою по делам

Это видео быстро стало вирусным - его ремикшировали, обсуждали в соцсетях, а впоследствии оно легло в основу трека Butterflies.

Фраза "Я стою по делам" (англ. standin’ on business) стала центральным мотивом продвижения альбома. В современном сленге она означает способность отстаивать себя, свои убеждения и ответственность.

Рекламная кампания также была эмоциональной: на промо-снимках изображен Бибер с женой Хейли и их сыном, подчеркивая вес семейных ценностей в новом творчестве.

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Рэпер Big Sean написал в комментарии к инстаграм-посту Бибера: "Да!!!!". Новый релиз также появился на фоне публичного беспокойства относительно ментального состояния певца: последние месяцы он делился в соцсетях постами о вмешательстве в личную жизнь со стороны СМИ.

Не обошлось и без внимания к отношениям в семье. В песне Daisies Бибер откровенно спрашивает: "Падающие лепестки - ты любишь меня или нет?" и "Ты сказала навсегда, дорогая, ты имела это в виду или нет?".

Религиозная тематика, давно присутствующая в творчестве певца, тоже не исчезла: в альбоме есть композиции Devotion (Преданность), Soul (Душевность) и Forgiveness (Прощение), отражающие его христианские убеждения.

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