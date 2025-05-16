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Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

Киев • УНН

 • 4084 просмотра

Инсайдеры опровергли слухи о связи Бибера с рэпером Дидди в подростковом возрасте. Представитель Бибера осудил действия Дидди в отношении других жертв.

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг отношений поп-певца Джастина Бибера с рэпером Дидди, когда Джастину было 15 лет. Однако источники, близкие к Джастину, утверждают, что между ними не было отношений. Об этом пишет УНН со ссылкой на TMZ.

Источники издания отметили, что Дидди никогда не совершал сексуального или иного насилия над Бибером.

Предпосылки слухов

В 2009 году Джастин и Дидди стояли возле дома возле машины, когда Дидди сказал: "Как только тебе исполнится 16, я позволю тебе покататься на этой машине".

Дидди также сказал, что они не могут разглашать, где они проводят время или что делают. Но при этом добавил, что это "мечта 15-летнего ребенка".

"В течение следующих 48 часов он со мной, и мы будем безумно развлекаться", - продолжил Дидди.

Когда Джастин и Дидди появились на "Jimmy Kimmel Live!" в 2011 году, они всколыхнули скандал, сказав, что Джастин "знает, что лучше не говорить о том, что он делает с Big Brother Puff на национальном телевидении".

Однако источники TMZ говорят, что все эти публичные вбросы были "перформативными", и что Джастин никогда не имел отношений с Дидди. Хотя раньше и дружил с сыновьями Дидди, Квинси и Джастином Комбсами.

Представитель Джастина также сделал заявление для издания.

"Хотя Джастин не является жертвой Шона Комбса, есть люди, которым он действительно нанес вред. Отвлечение внимания от этой реальности приуменьшает справедливость, которую эти жертвы по праву заслуживают", - сказал он.

Хотя Джастин не является жертвой Шона Комбса, есть люди, которым он действительно нанес вред. Отвлечение внимания от этой реальности приуменьшает справедливость, которую эти жертвы по праву заслуживают

- сказал он.

Напомним

Рэпера Шона "Дидди" (Diddy) Комбса обвинили в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, изнасилованиях и других грязных делах.

Рэпер находился за решеткой в Бруклине до начала своего уголовного суда, запланированного на 5 мая 2025 года.

В феврале к остальным обвинениям также добавилось еще одно - в изнасиловании уличного артиста, который утверждает, что Комбс изнасиловал его после того, как подсыпал ему что-то в напиток.

Алена Уткина

Алена Уткина

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