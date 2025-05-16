Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

У соціальних мережах здійнявся скандал навколо стосунків попспівака Джастіна Бібера з репером Дідді, коли Джастіну було 15 років. Проте джерела, близькі до Джастіна, стверджують, що між ними не було стосунків. Про це пише УНН із посиланням на TMZ.

Джерела видання зазначили, що Дідді ніколи не чинив сексуального чи іншого насильства над Бібером.

Передумови чуток

У 2009 році Джастін і Дідді стояли біля будинку біля машини, коли Дідді сказав: "Як тільки тобі виповниться 16, я дозволю тобі покататися на цій машині".

Дідді також сказав, що вони не можуть розголошувати, де вони проводять час або що роблять. Але при цьому додав, що це "мрія 15-річної дитини".

"Протягом наступних 48 годин він зі мною, і ми будемо шалено розважатися", - продовжив Дідді.

Коли Джастін і Дідді з'явилися на "Jimmy Kimmel Live!" у 2011 році, вони сколихнули скандал, сказавши, що Джастін "знає, що краще не говорити про те, що він робить з Big Brother Puff на національному телебаченні".

Проте джерела TMZ кажуть, що всі ці публічні вкиди були "перформативними", і що Джастін ніколи не мав стосунків з Дідді. Хоча раніше і дружив з синами Дідді, Квінсі та Джастіном Комбсами.

Представник Джастіна також зробив заяву для видання.

"Хоча Джастін не є жертвою Шона Комбса, є люди, яким він справді завдав шкоди. Відволікання уваги від цієї реальності применшує справедливість, на яку ці жертви по праву заслуговують", - сказав він.

Хоча Джастін не є жертвою Шона Комбса, є люди, яким він справді завдав шкоди. Відволікання уваги від цієї реальності применшує справедливість, на яку ці жертви по праву заслуговують - сказав він.

Нагадаємо

Репера Шона "Дідді" (Diddy) Комбса звинуватили в рекеті, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, зґвалтуваннях та інших брудних справах.

Репер знаходився за ґратами у Брукліні до початку свого кримінального суду, запланованого на 5 травня 2025 року.

У лютому до решти звинувачень також додалось ще одне - у зґвалтуванні вуличного артиста, який стверджує, що Комбс зґвалтував його після того, як підсипав йому щось в напій.