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Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Джастін Бібер після чотирирічної паузи випустив альбом Swag, що містить 20 треків про психічне здоров'я, сім'ю, віру та медійний тиск. Платівка включає фрагмент вірусного відео, де співак свариться з папараці.

Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму

Після чотирирічної паузи Джастін Бібер випустив новий альбом Swag, у якому поєднав музику та особисті переживання. Платівка з 20 треків торкається тем психічного здоров’я, сім’ї, віри та медійного тиску і навіть містить фрагмент вірусного відео, в якому співак свариться з папараці.

Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Сам альбом триває трохи менш як годину та включає 20 композицій, у яких Бібер відкрито говорить про особисте — від віри до стосунків. У записі взяли участь такі репери, як Sexxy Red, Cash Cobain і Gunna.

Назва платівки Swag відсилає до хіта 2012 року Boyfriend, де звучить фраза: "swag, swag, swag, on you". Одним із найгучніших моментів нового альбому Swag Джастіна Бібера став фрагмент із відео, знятого в День батька.

На ньому співак вступає у суперечку з папараці:

Я тато. Я чоловік. Ти цього не розумієш. Для тебе це не показник часу. Я стою у справах

Це відео швидко стало вірусним - його реміксували, обговорювали в соцмережах, а згодом воно лягло в основу треку Butterflies.

Фраза "Я стою у справах" (англ. standin’ on business) стала центральним мотивом просування альбому. У сучасному сленгу вона означає здатність відстоювати себе, свої переконання та відповідальність.

Рекламна кампанія також була емоційною: на промознімках зображено Бібера з дружиною Гейлі та їхнім сином, підкреслюючи вагу сімейних цінностей у новій творчості.

Колеги-артисти та фанати зустріли альбом із захватом

Репер Big Sean написав у коментарі до інстаграм-допису Бібера: "Так!!!!". Новий реліз також з’явився на тлі публічного занепокоєння щодо ментального стану співака: останні місяці він ділився в соцмережах постами про втручання в особисте життя з боку ЗМІ.

Не обійшлося й без уваги до стосунків у родині. У пісні Daisies Бібер відверто запитує: "Падаючі пелюстки - ти кохаєш мене чи ні?" та "Ти сказала назавжди, люба, ти мала на увазі це чи ні?".

Релігійна тематика, що давно присутня у творчості співака, теж не зникла: в альбомі є композиції Devotion (Відданість), Soul (Душевність) та Forgiveness (Прощення), що відображають його християнські переконання. 

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ16.05.25, 12:08 • 116480 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КультураУНН Lite
Джастін Бібер
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