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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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путін не зобов’язаний підписувати угоду про мир, а Зеленський "не дуже важливий" на переговорах - Трамп

Київ • УНН

 • 32449 перегляди

Трамп заявив, що путін готовий укласти мирну угоду, але не зобов'язаний це робити. Також він вважає, що участь Зеленського у мирних переговорах не є важливою.

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін хоче укласти угоду про мир, але він не зобов’язаний цього робити, а також те, що Президенту України Володимиру Зеленському не має необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні. Про повідомляє журналістка Bloomberg Дженніфер Якобс в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє журналістка, Трамп заявив, що "путін хоче укласти угоду, але він не зобов’язаний цього робити, адже міг би взяти всю країну".

"Я не намагаюся зробити путіна приємнішим або кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", - сказав Трамп.

Також він заявив, що вважає, що Президент України "не дуже важливий для участі в зустрічах в переговорах щодо закінчення війни".

Окрім того, він заявив, що "не бачить провини росії у війні проти в Україні", і звинувачує у всьому Зеленського та Байдена.

"Кожного разу, коли я кажу: війна - не вина росії, мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі. росію можна було так легко відмовити від цього", - зазначив президент США.

Нагадаємо

Одне з американських консервативних видань The New York Post, опублікувало матеріал під назвою "Пане Президенте: путін — той самий диктатор, і 10 правд про війну росії проти України, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".

Після переговорів між США та росією Дональд Трамп почав робити жорсткі заяви на адресу Володимира Зеленського. Він назвав його диктатором, заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів, а також що Зеленський має лише 4% підтримки серед українців. Крім того, Трамп стверджував, що Зеленський не знає, де поділися гроші, які США надали Україні. У відповідь Зеленський зауважив, що Трамп живе в світі дезінформації.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Трамп розчарований Президентом Зеленським.

Павло Башинський

Павло Башинський

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