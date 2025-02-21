путін не зобов’язаний підписувати угоду про мир, а Зеленський "не дуже важливий" на переговорах - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін хоче укласти угоду про мир, але він не зобов’язаний цього робити, а також те, що Президенту України Володимиру Зеленському не має необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні. Про повідомляє журналістка Bloomberg Дженніфер Якобс в соцмережі Х, передає УНН.

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Як повідомляє журналістка, Трамп заявив, що "путін хоче укласти угоду, але він не зобов’язаний цього робити, адже міг би взяти всю країну".

"Я не намагаюся зробити путіна приємнішим або кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", - сказав Трамп.

Також він заявив, що вважає, що Президент України "не дуже важливий для участі в зустрічах в переговорах щодо закінчення війни".

Окрім того, він заявив, що "не бачить провини росії у війні проти в Україні", і звинувачує у всьому Зеленського та Байдена.

"Кожного разу, коли я кажу: війна - не вина росії, мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі. росію можна було так легко відмовити від цього", - зазначив президент США.

Нагадаємо

Одне з американських консервативних видань The New York Post, опублікувало матеріал під назвою "Пане Президенте: путін — той самий диктатор, і 10 правд про війну росії проти України, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".

Після переговорів між США та росією Дональд Трамп почав робити жорсткі заяви на адресу Володимира Зеленського. Він назвав його диктатором, заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів, а також що Зеленський має лише 4% підтримки серед українців. Крім того, Трамп стверджував, що Зеленський не знає, де поділися гроші, які США надали Україні. У відповідь Зеленський зауважив, що Трамп живе в світі дезінформації.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Трамп розчарований Президентом Зеленським.