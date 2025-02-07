МУС осудил санкции Трампа и пообещал продолжать работу
Киев • УНН
Международный уголовный суд призвал 125 государств-членов выступить против санкций, введенных президентом США. Суд в Гааге осудил действия администрации Трампа и получил поддержку европейских союзников США.
Международный уголовный суд (МУС) в пятницу, 7 февраля, призвал государства-члены суда выступить против санкций, введенных президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Суд заявил, этот шаг является попыткой "нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе".
Суд в Гааге заявил, что "осуждает" действия администрации Трампа.
"Суд твердо поддерживает свой персонал и обещает продолжать обеспечивать справедливость и надежду миллионам невинных жертв жестокостей во всем мире", - говорится в заявлении суда.
"Мы призываем наши 125 государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться за справедливость и фундаментальные права человека", - сказано в документе.
Суд, как сообщается, получил широкую поддержку со стороны союзников США в Европе, которые тоже выступили против санкций.
"Санкции против МУС угрожают независимости суда и подрывают систему международного уголовного правосудия в целом", - заявил президент Евросовета Антониу Кошта.
Это была самая жесткая прямая критика решения Трампа со стороны высокопоставленного чиновника ЕС, отмечает АР.
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Напомним
Ранее президент Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда в ответ на расследование, которое МУС проводит в отношении граждан США и их союзников, в частности, Израиля.
МИД Украины выразил надежду, что эти санкции не повлияют на расследование военных преступлений рф.