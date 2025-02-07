МКС засудив санкції Трампа і пообіцяв продовжувати роботу
Київ • УНН
Міжнародний кримінальний суд закликав 125 держав-членів виступити проти санкцій, введених президентом США. Суд у Гаазі засудив дії адміністрації Трампа та отримав підтримку європейських союзників США.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) у п'ятницю, 7 лютого, закликав держави-члени суду виступити проти санкцій, введених президентом США Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на Associated Press.
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Суд заявив, цей крок є спробою "зашкодити його незалежній і неупередженій судовій роботі".
Суд у Гаазі заявив, що "засуджує" дії адміністрації Трампа.
"Суд твердо підтримує свій персонал і обіцяє продовжувати забезпечувати справедливість і надію мільйонам невинних жертв жорстокостей у всьому світі", - йдеться в заяві суду.
"Ми закликаємо наші 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу об’єднатися за справедливість і фундаментальні права людини", - сказано в документі.
Суд, як повідомляється, отримав широку підтримку з боку союзників США в Європі, які теж виступили проти санкцій.
"Санкції проти МКС загрожують незалежності суду і підривають систему міжнародного кримінального правосуддя в цілому", - заявив президент Євроради Антоніу Кошта.
Це була найжорсткіша пряма критика рішення Трампа з боку високопосадовця ЄС, відзначає АР.
У ЄС зробили заяву після санкцій Трампа щодо МКС07.02.25, 13:50 • 23867 переглядiв
Нагадаємо
Раніше президент Дональд Трамп ввів санкції проти Міжнародного кримінального суду у відповідь на розслідування, яке МКС проводить стосовно громадян США та їх союзників, зокрема, Ізраїлю.
МЗС України висловило сподівання, що ці санкції не вплинуть на розслідування воєнних злочинів рф.