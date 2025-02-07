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МКС засудив санкції Трампа і пообіцяв продовжувати роботу

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 • 32075 перегляди

Міжнародний кримінальний суд закликав 125 держав-членів виступити проти санкцій, введених президентом США. Суд у Гаазі засудив дії адміністрації Трампа та отримав підтримку європейських союзників США.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у п'ятницю, 7 лютого, закликав держави-члени суду виступити проти санкцій, введених президентом США Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Суд заявив, цей крок є спробою "зашкодити його незалежній і неупередженій судовій роботі".

Суд у Гаазі заявив, що "засуджує" дії адміністрації Трампа.

"Суд твердо підтримує свій персонал і обіцяє продовжувати забезпечувати справедливість і надію мільйонам невинних жертв жорстокостей у всьому світі", - йдеться в заяві суду.

"Ми закликаємо наші 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу об’єднатися за справедливість і фундаментальні права людини", - сказано в документі.

Суд, як повідомляється, отримав широку підтримку з боку союзників США в Європі, які теж виступили проти санкцій.

"Санкції проти МКС загрожують незалежності суду і підривають систему міжнародного кримінального правосуддя в цілому", - заявив президент Євроради Антоніу Кошта.

Це була найжорсткіша пряма критика рішення Трампа з боку високопосадовця ЄС, відзначає АР.

У ЄС зробили заяву після санкцій Трампа щодо МКС07.02.25, 13:50 • 23867 переглядiв

Нагадаємо

Раніше президент Дональд Трамп ввів санкції проти Міжнародного кримінального суду у відповідь на розслідування, яке МКС проводить стосовно громадян США та їх союзників, зокрема, Ізраїлю.

МЗС України висловило сподівання, що ці санкції не вплинуть на розслідування воєнних злочинів рф.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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