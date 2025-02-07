У ЄС зробили заяву після санкцій Трампа щодо МКС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) після введення санкцій з боку США, пише УНН.

МКС гарантує притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та надає право голосу жертвам у всьому світі. Він повинна мати можливість вільно продовжувати боротьбу проти глобальної безкарності. Європа завжди виступатиме за справедливість і повагу до міжнародного права - написала фон дер Ляєн у X.

Таку заяву вона зробила після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти МКС.

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