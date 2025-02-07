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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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У ЄС зробили заяву після санкцій Трампа щодо МКС

Київ • УНН

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку МКС після введення санкцій з боку США. Вона наголосила на важливості боротьби з безкарністю та дотримання міжнародного права.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) після введення санкцій з боку США, пише УНН.

МКС гарантує притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та надає право голосу жертвам у всьому світі. Він повинна мати можливість вільно продовжувати боротьбу проти глобальної безкарності. Європа завжди виступатиме за справедливість і повагу до міжнародного права

- написала фон дер Ляєн у X.

Таку заяву вона зробила після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти МКС.

Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу10.01.25, 01:47 • 26074 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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