Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про запровадження санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду (МКС) у відповідь на видання ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Про це інформує CNN, передає УНН.

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Зазначається, що документ передбачає заходи проти будь-яких дій суду, спрямованих на розслідування або переслідування захищених осіб США та їхніх союзників.

Законопроєкт закликає рішуче засудити ордери проти ізраїльських посадових осіб. І, відповідно до законодавчого тексту, цей захід накладе санкції щодо суду за будь-які спроби розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої особи, яка перебуває під захистом Сполучених Штатів та їх союзників - пише CNN.

Документ також забороняє операції з майном у США для осіб, пов’язаних із розслідуваннями МКС, блокування та анулювання їхніх віз. Згідно з законом, ухваленим у 2024 році, будь-яка політична агітація чи дії з боку третіх осіб прирівнюються до політичної пожертви, якщо вони мають на меті вплинути на діяльність державних посадовців.

МКС торік звинуватив Нетаньягу, ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та одного з представників ХАМАС у воєнних злочинах, скоєних під час і після атак ХАМАС 7 жовтня 2023 року - повідомляє CNN.

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю назвала ці обвинувачення "абсурдними та антисемітськими".

Ініціатива отримала широку підтримку серед республіканців і значної частини демократів. Голосування у Палаті представників завершилося рахунком 247 "за" проти 155 "проти", причому 42 демократи підтримали законопроєкт. Республіканці, які зараз контролюють обидві палати Конгресу, винесли його на повторний розгляд, після того як у попередньому скликанні Сенат не підтримав його.

Ізраїль, як і США, не є членом МКС і не визнає його юрисдикції у питаннях, пов’язаних зі своїми діями в конфліктах. МКС, заснований у 2002 році для переслідування за злочини геноциду, воєнні злочини та злочини проти людяності, не має власного механізму виконання своїх рішень і залежить від співпраці держав.

Очікується, що тепер законопроєкт буде переданий до Сенату для фінального голосування, яке може стати важливим тестом для подальших відносин США з МКС та його діяльністю.

Нагадаємо

Польща пообіцяла не заарештовувати прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за ордером МКС. Виняток зроблять у разі, якщо він відвідає країну в день визволення Освенцима.