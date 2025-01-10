Палата представителей США поддержала санкции против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что документ предусматривает меры против любых действий суда, направленных на расследование или преследование защищенных лиц США и их союзников.

Законопроект призывает решительно осудить ордера против израильских должностных лиц. И, согласно законодательному тексту, эта мера наложит санкции в отношении суда за любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников - пишет CNN.

Документ также запрещает операции с имуществом в США для лиц, связанных с расследованиями МУС, блокирование и аннулирование их виз. Согласно закону, принятому в 2024 году, любая политическая агитация или действия со стороны третьих лиц приравниваются к политическому пожертвованию, если они имеют целью повлиять на деятельность государственных чиновников.

МУС в прошлом году обвинил Нетаньяху, экс-министра обороны Израиля Йоава Галланта и одного из представителей ХАМАС в военных преступлениях, совершенных во время и после атак ХАМАС 7 октября 2023 года - сообщает CNN.

Канцелярия премьер-министра Израиля назвала эти обвинения "абсурдными и антисемитскими".

Инициатива получила широкую поддержку среди республиканцев и значительной части демократов. Голосование в Палате представителей завершилось со счетом 247 "за" против 155 "против", причем 42 демократа поддержали законопроект. Республиканцы, которые сейчас контролируют обе палаты Конгресса, вынесли его на повторное рассмотрение, после того как в предыдущем созыве Сенат не поддержал его.

Израиль, как и США, не является членом МУС и не признает его юрисдикции в вопросах, связанных со своими действиями в конфликтах. МУС, основанный в 2002 году для преследования за преступления геноцида, военные преступления и преступления против человечности, не имеет собственного механизма исполнения своих решений и зависит от сотрудничества государств.

Ожидается, что теперь законопроект будет передан в Сенат для финального голосования, которое может стать важным тестом для дальнейших отношений США с МКС и его деятельностью.

Напомним

Польша пообещала не арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС. Исключение сделают в случае, если он посетит страну в день освобождения Освенцима.