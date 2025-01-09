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Польща пообіцяла не заарештовувати Нетаньяху за ордером МКС: що відомо

Польща пообіцяла не заарештовувати Нетаньяху за ордером МКС: що відомо

Київ • УНН

 • 34283 перегляди

Польща не заарештує прем'єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС під час відвідування Освенцима 27 січня 2025 року. Уряд Польщі гарантує безпечну участь ізраїльських лідерів в урочистостях до 80-річчя визволення табору.

Польща не заарештовуватиме прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за ордером МКС. Виняток зроблять у разі, якщо він відвідає країну в день визволення Освенцима. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

В уряді Польщі наголосили, що у зв'язку з запланованими на 27 січня 2025 року урочистостями з нагоди 80-ї річниці визволення колишнього німецького нацистського концентраційного табору та табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі, Польща "забезпечить вільну та безпечну участь у цих урочистостях вищих представників Ізраїлю".

Забезпечення безпечної участі ізраїльських лідерів в урочистостях 27 січня 2025 року розглядається польським урядом як частина висловлення поваги до єврейського народу, мільйони доньок і синів якого стали жертвами Голокосту, влаштованого Третім рейхом

- йдеться в постанові, яку ухвалив уряд Польщі.

Водночас, як заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, для нього очевидно, що "прем'єр-міністр, президент або будь-який інший представник держави Ізраїль повинен мати повне право і почуття безпеки, якщо він відвідає концентраційний табір Освенцим, особливо в річницю".

"Саме тому я попросив міністрів юстиції та закордонних справ підготувати відповідну постанову", - уточнив глава уряду.

Нагадаємо

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та екс-міністра оборони Галанта. МКС також відхилив оскарження Ізраїлю щодо ситуації в Палестині.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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