Польша пообещала не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС: что известно
Киев • УНН
Польша не арестует премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС во время посещения Освенцима 27 января 2025 года. Правительство Польши гарантирует безопасное участие израильских лидеров в торжествах к 80-летию освобождения лагеря.
Польша не будет арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС. Исключение сделают в случае, если он посетит страну в день освобождения Освенцима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
В правительстве Польши отметили, что в связи с запланированными на 27 января 2025 года торжествами по случаю 80-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша "обеспечит свободное и безопасное участие в этих торжествах высших представителей Израиля".
Обеспечение безопасного участия израильских лидеров в торжествах 27 января 2025 года рассматривается польским правительством как часть выражения уважения к еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, устроенного Третьим рейхом
В то же время, как заявил премьер Польши Дональд Туск, для него очевидно, что "премьер-министр, президент или любой другой представитель государства Израиль должен иметь полное право и чувство безопасности, если он посетит концентрационный лагерь Освенцим, особенно в годовщину".
"Именно поэтому я попросил министров юстиции и иностранных дел подготовить соответствующее постановление", - уточнил глава правительства.
Напомним
Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта. МУС также отклонил обжалование Израиля по ситуации в Палестине.