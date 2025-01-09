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Польша пообещала не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС: что известно

Киев  •  УНН

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Польша не арестует премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС во время посещения Освенцима 27 января 2025 года. Правительство Польши гарантирует безопасное участие израильских лидеров в торжествах к 80-летию освобождения лагеря.

Польша не будет арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС. Исключение сделают в случае, если он посетит страну в день освобождения Освенцима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В правительстве Польши отметили, что в связи с запланированными на 27 января 2025 года торжествами по случаю 80-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша "обеспечит свободное и безопасное участие в этих торжествах высших представителей Израиля".

Обеспечение безопасного участия израильских лидеров в торжествах 27 января 2025 года рассматривается польским правительством как часть выражения уважения к еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, устроенного Третьим рейхом

- говорится в постановлении, которое приняло правительство Польши.

В то же время, как заявил премьер Польши Дональд Туск, для него очевидно, что "премьер-министр, президент или любой другой представитель государства Израиль должен иметь полное право и чувство безопасности, если он посетит концентрационный лагерь Освенцим, особенно в годовщину".

"Именно поэтому я попросил министров юстиции и иностранных дел подготовить соответствующее постановление", - уточнил глава правительства.

Напомним

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта. МУС также отклонил обжалование Израиля по ситуации в Палестине.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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