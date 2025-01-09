Польша пообещала не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС: что известно

Польша не будет арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС. Исключение сделают в случае, если он посетит страну в день освобождения Освенцима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В правительстве Польши отметили, что в связи с запланированными на 27 января 2025 года торжествами по случаю 80-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша "обеспечит свободное и безопасное участие в этих торжествах высших представителей Израиля".

Обеспечение безопасного участия израильских лидеров в торжествах 27 января 2025 года рассматривается польским правительством как часть выражения уважения к еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, устроенного Третьим рейхом