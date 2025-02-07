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В ЕС сделали заявление после санкций Трампа в отношении МУС

В ЕС сделали заявление после санкций Трампа в отношении МУС

Киев  •  УНН

 • 7218 просмотра

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке МУС после введения санкций со стороны США. Она подчеркнула важность борьбы с безнаказанностью и соблюдения международного права.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Международного уголовного суда (МУС) после введения санкций со стороны США, пишет УНН.

МУС гарантирует привлечение к ответственности за международные преступления и предоставляет право голоса жертвам во всем мире. Он должен иметь возможность свободно продолжать борьбу против глобальной безнаказанности. Европа всегда будет выступать за справедливость и уважение к международному праву

- написала фон дер Ляйен в X.

Такое заявление она сделала после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МКС.

Палата представителей США поддержала санкции против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху10.01.25, 01:47 • 25864 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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