В ЕС сделали заявление после санкций Трампа в отношении МУС
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке МУС после введения санкций со стороны США. Она подчеркнула важность борьбы с безнаказанностью и соблюдения международного права.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Международного уголовного суда (МУС) после введения санкций со стороны США, пишет УНН.
МУС гарантирует привлечение к ответственности за международные преступления и предоставляет право голоса жертвам во всем мире. Он должен иметь возможность свободно продолжать борьбу против глобальной безнаказанности. Европа всегда будет выступать за справедливость и уважение к международному праву
Такое заявление она сделала после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МКС.
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