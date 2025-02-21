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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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США можуть вийти з трибуналу проти росії: що відомо про позицію Трампа

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США відмовилися називати росію "агресором" на зустрічі з підготовки трибуналу проти путіна. Адміністрація Трампа не підтримала заяву G7 і може вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування росії.

Сполучені Штати дали зрозуміти, що можуть вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування росії за вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

За словами західних чиновників, американські посланці відмовилися називати Росію «агресором» на зустрічі «Основної групи» країн, які готують трибунал у стилі Нюрнберга для суду над Володимиром Путіним за його військові злочини.

За інформацією видання, Вашингтон також відмовляється стати співавтором заяви Організації Об'єднаних Націй, яка підтримує територіальну цілісність України і вимагає від Москви вивести свої війська з охопленої війною країни.

Адміністрація Трампа також відмовилася підписати заплановану заяву G7, у якій росію названо «агресором» у війні з Україною, в ознаменування третьої річниці конфлікту в понеділок.

Додамо

Президент США звинуватив Україну в розв'язанні війни, назвав Володимира Зеленського «диктатором» і наполягав на тому, щоб Росію знову запросили в альянс промислово розвинених країн.

Європейські чиновники побоюються, що лестощі Трампа Путіну можуть призвести до того, що російському деспоту дадуть змогу уникнути відповідальності за його вторгнення в рамках будь-якого мирного врегулювання.

Така позиція поставила під сумнів підготовку до заключного засідання «Основної групи» наступного місяця.

Група очолює коаліцію з 40 країн щодо формування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, створеного за зразком відповіді на воєнні злочини нацистів після Другої світової війни.

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Це вимагатиме від США та інших країн, що приєдналися до України, надання юрисдикції спеціальному кримінальному трибуналу для розслідування як винних у злочині агресії, так і співучасників цього злочину.

Злочин агресії не може переслідуватися Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

«Якщо вони не визнають, що це агресія, вони не можуть брати участь», - заявив один чиновник про незгоду США з позначенням Росії як агресора.

Втрата підтримки трибуналу Вашингтоном стане серйозним ударом по міжнародній репутації та становищу проєкту, додає видання.

«Це досить різке зрушення», - сказав європейський дипломат The Telegraph.

«Переписування історії та удавання, що росія не була тим, хто почав цю війну, - це те, з чим ми просто не можемо і не погодимося».

США поки що офіційно не вийшли зі схеми і, як очікується, візьмуть участь у її наступній зустрічі наступного місяця у Страсбурзі, Франція.

Дипломатична нота, з якою ознайомилася The Telegraph, засвідчила, що європейські посадовці були «шоковані» заявами США на серії міжнародних зустрічей про те, що Росію слід запросити назад у «цивілізований світ».

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Європейські столиці зараз ведуть переговори про можливий крах спеціального трибуналу, якщо США дійсно підуть, як побоювалися.

Остання позиція США знаменує собою істотне зрушення в політиці між Джо Байденом і паном Трампом.

Колишній президент назвав Путіна «військовим злочинцем» і підписав низку міжнародних заяв, у яких Росію було названо державою-агресором.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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